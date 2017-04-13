Лига Европы: расписание и трансляции матчей 13 апреля

Сегодня будут сыграны первые поединки в 1/4 финала второго по значимости клубного турнира Европы

В четверг, 13 апреля, в Лиге Европы будут сыграны первые четвертьфинальные матчи (ответные – через неделю, 20 апреля).

"Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, на выезде сыграет с голландским "Аяксом". Бельгийский "Генк" с украинцем Русланом Малиновским в Виго сыграет с местной "Сельтой".

Жозе Моуринью и его "МЮ" в гостях сыграют с бельгийским "Андерлехтом", а французский "Лион" примет турецкий "Бешикташ".

Все матчи начнутся одновременно в 22:05 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи:

22:05 "Аякс" – "Шальке" – oll.tv

22:05 "Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол 1, oll.tv

22:05 "Сельта" – "Генк" – Футбол 2, oll.tv

22:05 "Лион" – "Бешикташ" – oll.tv