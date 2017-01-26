Китайские инвесторы в "Сумах": в планах Премьер-лига и объединение с "Барсой"

Китайцы, купившие "Милан", "Ниццу" и многие другие клубы, добрались до нашего футбола. Один из аутсайдеров Первой лиги – ФК "Сумы" – перешел в управление китайской инвестиционно-строительной компании, которая летом может выкупить его у сумского машиностроительного НПО.

Тренером "Сум" назначен олимпийский чемпион-88 Владимир Лютый, помогать ему будет Сергей Краковский. А гендиром стал 29-летний азербайджанец Илгар Набиев, экс-футболист.

"Илгар – бизнесмен. Работал со мной в Молдове. Он-то и познакомил меня с китайским инвестором, которого заинтересовал мой футбольный проект, – сказал нам Лютый. – Цель проекта – за 3-4 года выстроить клуб, который бы окупал себя за счет подготовки и продажи игроков: у меня есть связи в Германии, у них (инвесторов. - Авт.) - в Азии, Турции. Надеюсь, летом будет оформлена купля-продажа, и клуб станет собственностью китайцев. Но для этого, для начала, мне нужно в нынешнем сезоне максимально поднять команду в Первой лиге, где она сейчас идет 16-й. На следующий год есть задача выйти в УПЛ".

За счет китайцев сейчас будут набирать команду и платить игрокам зарплаты (по словам Лютого, хорошие). Тогда как сумской завод до лета берет на себя затраты по проживанию команды, питанию, полям для тренировок.

В офисе "Сум", куда мы позвонили, вчера царила паника: "В первый раз увидели этих китайцев. Не знаем, останемся ли на своих постах".

Лютый говорит, что, если дело пойдет, в ФК будет создана иерархия команд всех возрастов, а также планируется объединение с сумским футбольным центром "Барса". При этом подготовка будет проходить по методикам Германии, где выступал Лютый. "Создадим свое агентство, будем подписывать всех своих футболистов, чтобы их не "воровали" другие клубы".

"Это коммерческое предприятие, – говорит Лютый о китайцах. – Они видят, что здесь есть поле для развития их бизнеса. Для меня главное, чтобы выделялась определенная сумма на футбол".

"Думаю, при небольших инвестициях (бюджеты в клубах Первой лиги стартуют с 10-12 млн грн) и грамотном управлении им реально получить нормальный результат, - считает глава ПФЛ Сергей Макаров. – Кстати, насчет иностранных инвесторов. Венгерская "Академия Пушкаша" взяла под свое крыло мукачевскую футбольную школу. Недавно они звонили мне, чтобы узнать, как попасть во Вторую лигу".