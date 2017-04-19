Карло Анчелотти после матча с "Реалом" выступил за видеоповторы в футболе

Сегодня, 11:53

Тренер "Баварии" считает, что судьям нужно смотреть повторы, чтобы не повторять таким ошибок, как в матче с "Реалом"

Главный тренер &quot;Баварии&quot; Карло Анчелотти и судьи матча против &quot;Реала&quot;. Фото AFP
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти и судьи матча против "Реала". Фото AFP

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" заявил о необходимости введения видеоповторов в футболе.

Я не думаю, что "Реал" как-то влиял на судей. Сегодня вечером арбитры просто ошиблись. Я никогда не был сторонником видеоповторов, но должен признать, что это необходимо сейчас. Нельзя вот так определять полуфиналиста Лиги чемпионов. Я говорил с Зинедином Зиданом (тренером "Реала") после игры, и он согласен со мной, что судейство было плохим. Этого не должно происходить на таком уровне, и я надеюсь, что технологии, как можно скорее, станут помогать судьям", – цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Mediaset.

"Бавария" во вторник в дополнительное время проиграла в гостях "Реалу" (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вылетела из турнира. Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.

Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Бавария, Криштиану Роналду, Карло Анчелотти, видеоповторы

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Источник:

Football Italia

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