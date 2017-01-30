Гвардиола посмотрел матч "ПСЖ" – "Монако" в компании российской фотомодели (фото)

Виктория Лопырева ранее была за мужем за игроком сборной России Смоловым

Испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прибыл в Париж, чтобы воочию понаблюдать за матчем будущего соперника своей команды в Лиге чемпионов "ПСЖ" против "Монако" (1:1).

Место Гвардиолы на стадионе "Парк де Пренс" оказалось рядом с российской моделью, Мисс Россией-2003 и послом ЧМ-2018 Викторией Лопыревой.

Девушка хорошо разбирается в футболе, ведь была в браке с игроком сборной России Федором Смоловым, поэтому сразу узнала знаменитого тренера.

"В такой компании футбол еще интереснее!", – подписала Виктория фото на своей странице в Instagram.

На трибунах также присутствовали знаменитый бразилец Роналдиньо и экс-тренер "горожан" Роберто Манчини.