Где смотреть суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Сегодня, 17:29

Сегодня в Англии в центральном поединке 33-го тура команда Жозе Моуринью принимает лидера Премьер-лиги

&quot;Манчестер Юнайтед&quot; примет &quot;Челси&quot; в воскресенье. Фото AFP
"Манчестер Юнайтед" примет "Челси" в воскресенье. Фото AFP

В центральном матче 33-го тура чемпионата Англии в воскресенье "Манчестер Юнайтед" примет лидера чемпионата – лондонский "Челси". Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Команда Жозе Моуринью идет пятой и отстает от лидера на 18 очков, но имеет игру в запасе и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Аналитики букмекерских контор считают гостей небольшими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Челси" – 2.70, на победу "МЮ" – 3.00, на ничью – 3.20.

Также букмекеры считают, что в матче "МЮ" – "Челси" не будет забито много голов. Коэффициент на "меньше 2,5" – 1.70, на "больше 2,5" – 2.35.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" смотреть:

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Суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и другие поединки тура в Англии
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Источник:

Сегодня|Спорт

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