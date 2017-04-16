Где смотреть суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси"
Сегодня в Англии в центральном поединке 33-го тура команда Жозе Моуринью принимает лидера Премьер-лиги
В центральном матче 33-го тура чемпионата Англии в воскресенье "Манчестер Юнайтед" примет лидера чемпионата – лондонский "Челси". Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.
Команда Жозе Моуринью идет пятой и отстает от лидера на 18 очков, но имеет игру в запасе и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.
Аналитики букмекерских контор считают гостей небольшими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Челси" – 2.70, на победу "МЮ" – 3.00, на ничью – 3.20.
Также букмекеры считают, что в матче "МЮ" – "Челси" не будет забито много голов. Коэффициент на "меньше 2,5" – 1.70, на "больше 2,5" – 2.35.
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" смотреть:
канал "Футбол 2"
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