Эксперт об уходе Макаренко: "Вырастили яблоко, а есть будут другие"

Зарплатная ведомость "Динамо" продолжает разгружаться. Вслед за Шовковским, Гусевым и Рыбкой ее облегчил 25-летний левый защитник Евгений Макаренко.

"31 декабря у него истек контракт с клубом, сейчас он свободный агент и рассматривает несколько предложений", – подтвердили нам вчера в окружении игрока. Хотя еще накануне гуляла информация, что его соглашение с динамовцами действует до лета. Поговаривают, "бело-синие" предложили Макаренко продлить контракт, посулив $250 тыс в год, Евгений счел, что это маловато, и отказался. От его ухода может выиграть стучащаяся в основу "Динамо" молодежь и пострадать репутация клуба.



Даже без Макаренко на позицию левого защитника в "Динамо" – немало претендентов. Это как португалец Антунеш, так и трое воспитанников клуба – 21-летний Никита Бурда и 19-летний Богдан Михайличенко, поехавшие на сбор в Испанию с основой, а также 18-летний Владислав Дубинчак, который в той же Испании сейчас тренируется с динамовской командой U-19.



- Я помню матч двухлетней давности с "Шахтером", когда Бурда практически выключил из игры Дугласа Косту, впоследствии оказавшегося в "Баварии", – поделился с нами старший тренер школы "Динамо" Александр Ищенко. – Выходил уже год назад в основе Богдан Михайличенко (однофамилец Алексея Михайличенко. – Авт.) и выглядел неплохо. Правда, он играл на позиции левого хава. Хотя я убежден, что он – левый защитник. Не забывайте, что есть еще Дубинчак 1998 года рождения, капитан команды, вышедшей в плей-офф юношеской ЛЧ. То, что столько человек реально претендуют на одно место, будет раздражителем для каждого из них. Я могу только пожелать ребятам проявить себя так, чтобы команда и тренерский состав не чувствовали никакой тревоги за левый фланг обороны.



- То есть Антунешу расслабляться, думая, что он безальтернативный игрок слева, не стоит?

- Ни в коем случае, – убежден Ищенко. – Думаю, он себе этого и так не позволяет. Как-никак игрок сборной Португалии. Негоже ему быть вторым или третьим.



Отметим, что в течение двух сезонов после разрыва ахиллов Макаренко почти не играл, но в нынешнем сезоне был основным игроком "Динамо" – 13 матчей, 1 забитый мяч. Кстати, в своем инстаграме Евгений сравнил себя с суперменом, разместив фото, где он, с дорисованной буквой S на груди, взмывает в воздух. Хотя ошибок в его игре хватало. Например, с нелепого фола левого бека образовался гол в ворота киевлян в выездном поединке с "Бенфикой" (0:1), практически лишившем команду шансов на евровесну.



"Есть два аспекта этой ситуации. С одной стороны, футболист финансово оценивает себя выше, чем его оценивает клуб. Тут все ясно, – говорит эксперт Олег Федорчук. – С другой стороны, уход Макаренко показывает, что с "Динамо" происходит что-то непонятное. Евгений не был ключевым игроком в команде, поэтому если он и потеря, то восполнимая. Но с точки зрения стратегии развития клуба такие уходы – сравнивая с экономикой – сильно влияют на котировки фирмы. По сути он только в этом сезоне начал стабильно играть в основе. Представьте, клуб вел его лет восемь к этому – к расцвету сил, когда он должен приносить плоды, и как только довел, выучил его, игрок говорит: "До свидания!" – и переходит в другой клуб. Ключевой момент – бесплатно. А я думаю, несколько миллионов долларов "Динамо" на него за все эти годы потратило – это и подготовка, и зарплата, и лечение. Получается, вырастили яблоко, а есть его будут другие. Это сигнал, что и другие игроки могут так делать. Да, кто-то из молодежи "Динамо" может стать сильнее Макаренко. Но для этого их надо еще два-три года вести... Опять же, Макаренко – не выдающийся игрок. Но на рынке такие ценятся: левоногий, универсал, в идеальном возрасте – 25 лет. Для приобретения очень хорош. $250 тысяч? Думаю, это реально мало, такой футболист на европейском уровне может получать до полумиллиона. Судя по тому, что его агент – Головаш (среди его клиентов – Воронин, Юрченко, Олейник), Евгений вполне может оказаться в той же Германии. Если Федецкий нашел себе там клуб, если Кравец с успехом играет в Испании, то, думаю, и Макаренко неплохо устроится в Западной Европе".