Эдуард Сон: "Помочь "Днепру" готовы, но только после аудита"

Живущий во Франции экс-форвард "Днепра" Эдуард Сон рассказал "Сегодня" о своем украинском бизнесе, о попытках встретиться с Коломойским, о банкете с Шевченко и разочарованиях Евро

- Эдуард Васильевич, появившаяся на днях информация о том, что вы можете стать президентом "Днепра", соответствует действительности?

- Нет. Более того, появление такой информации меня очень удивило. Разговоров о том, что я готов стать руководителем клуба, вообще не было. Да, действительно, "Днепр" мне небезразличен, как и моему бизнес-партнеру, тоже выходцу из Украины, ведущему бизнес во Франции. Я не хотел бы афишировать его имя по определенным причинам. Так вот, в июле прошлого года, когда стало известно, что у "Днепра" начались финансовые проблемы и появились большие задолженности, мы с моим партнером выходили на друзей Коломойского, пытаясь организовать с ним встречу и выяснить, что происходит. Никакого конкретного ответа нам не дали. Спустя несколько месяцев я прилетел в Украину участвовать в матче ветеранов "10 лет без Кучеревского". Там мы с товарищем снова пытались разузнать, что происходит в "Днепре", разговаривали со спортивным директором Русолом, интересовались, чем можем помочь. Мы просто хотели понять ситуацию: нужен ли сейчас вообще Коломойскому клуб. Вы знаете, сколько хороших игроков уехало, ушел Маркевич, и "Днепр" стал скатываться все ниже и ниже. Мы опять попросили организовать нам встречу с Коломойским, чтобы узнать, какие у него планы на будущее клуба. Но никакого ответа, никаких предложений мы так и не получили. И вот на неделе появляется новость, что я готов стать президентом. Для меня это стало полной неожиданностью. Я даже не подавал таких сигналов. Изначально подобное желание было у моего товарища, имеющего гораздо большие финансовые возможности.

- Но вы с партнером уже предлагали какую-то финансовую помощь клубу?

- Для того чтобы что-то предлагать, нужно понять, сколько и для чего. Мы очень хотим, чтобы клуб продолжал существовать и радовать болельщиков, и готовы помочь. Но для начала нужно понимать структуру клуба, провести аудит финансового состояния. То есть просто элементарно понять, что именно мы собираемся брать, чтобы от чего-то отталкиваться. Если это "голая" команда, без базы, без стадиона, с кучей долгов, то... Мы готовы помочь, но не такой ценой. Не хотелось бы брать на себя обязательства предыдущего владельца и отвечать за те поступки, которые он делал.

- А вообще за выступлениями "Днепра" следите?

- В последнее время гораздо больше интересуюсь. Раньше у меня был очень активный бизнес, и просто не оставалось времени на футбол. Правда, лет 13-14 назад, когда еще был жив Кучереский, ездил в Марсель на игру "Днепра" с "Олимпиком" в Кубке УЕФА. Сейчас свободного времени появилось чуть больше. И как специально, "Днепр" два года подряд играл в Лиге Европы с "Сент-Этьеном", а это совсем недалеко от Роана, где я живу. Поэтому я, конечно, был на обоих матчах. Ездил и на игру чемпионата Европы Украина – Северная Ирландия в Лион. Честно говоря, очень расстроился, глядя на команду. Играли безвольно, без всякого желания победить – неприятно было смотреть.

- Ваш бизнес по-прежнему связан с текстилем?

- Да, занимаюсь этим уже 20 лет. Размещаю заказы от различных брендов одежды на трикотажных фабриках в Украине. Поставляем им ткань, лекала, модели, зарисовки. А потом готовая продукция продается в Западной Европе. В основном это верхняя женская одежда: пиджаки, кардиганы, юбки, пальто. Сейчас мы работаем с четырьмя фабриками: в Запорожье, Черкассах, Броварах и Хмельницком. А когда-то их было девять. Но теперь бизнес идет не так хорошо: рабочая сила в Украине подорожала, и я понимаю, что скоро Украина уже не будет так интересна для моих клиентов.

- Зато, вы говорите, появилось больше свободного времени. Наверняка и в матчах ветеранов стали чаще участвовать?

- В последнее время часто. Вот пару лет назад летал в Алма-Ату. "Кайрат", где я начинал карьеру, отмечал 60-летие и проводил ветеранский матч со сборной мира. Играли Мальдини, Пануччи, Джоркаефф, Ривалдо, Шевченко. Потом на банкете мы очень тепло пообщались с Андреем. А в конце ноября прошлого года летал на благотворительный турнир легенд, который организовывала украинская диаспора в США. Участвовало восемь команд: из Чикаго, Нью-Йорка, Одессы, Львова. Были и ветераны киевского "Динамо", игравшие под флагом сборной Украины, они в итоге и выиграли турнир. Тренером у них был Толик Демьяненко. А я играл за команду Чикаго, которую тренировал олимпийский чемпион Игорь Скляров. Он и пригласил меня участвовать в турнире. Очень приятно было повидаться со старыми знакомыми, вспомнить молодость.