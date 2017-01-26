Допинг-скандал в Украине: игроку "Александрии" грозит 4 года дисквалификации

В украинском спорте - первый допинг-скандал 2017 года. "Погорел" ключевой защитник четвертой команды УПЛ "Александрии" - 27-летний Станислав Микицей. На его счету в этом ЧУ - 12 матчей, 3 гола.

Вчера появилась информация о том, что в организме Микицея после одного из матчей прошлого года обнаружено запрещенное вещество. Наши источники в ФФУ это подтвердили: "Документы поступили из УЕФА. Это не мельдоний. Речь о препарате, который используется для лечения гипертонии, но относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности.

Теперь предстоит разбор полетов, каким образом это вещество попало в организм игрока. В принципе, варианты сроков наказания зависят от футболиста.

Если он соглашается с тем, что да, он принимал, и идет навстречу в расследовании причин использования допинга, то его ждет 2-летний бан.

Если упрямо говорит, что, мол, он ничего не принимал - а ведь исследование проводилось в сертифицированной австрийской лаборатории, а там ошибок не бывает, - тогда он получит по полной программе - 4 года.

Впрочем, теоретически наказание может составить и меньше двух лет - если, скажем, окажется, что препарат от повышенного давления прописал врач в поликлинике, не ведающий, что такое допинг. Но если в УЕФА посчитают вердикт украинской стороны слишком мягким, то могут его ужесточить".

Сейчас "Александрия" - на сборе в Турции и ситуацию не комментирует. Свои объяснения игрок и врач команды предъявят по возвращении в Украину. Если Микицею дадут 4 года, это будет повторение самого строгого допинг-бана в истории ЧУ. В 2015-м столько получил 18-летний защитник "Металлиста" Дмитрий Антонов, применявший метандиенон для увеличения мышечной массы.