Чемпионат Испании: расписание и результаты 32-го тура, таблица Примеры

Сегодня, 13:22

Артем Кравец против четвертьфиналиста Лиги Европы "Сельты" и другие матчи Ла Лиги

&quot;Реал&quot; готовится к матчу со &quot;Спортингом&quot;. Фото AFP
"Реал" готовится к матчу со "Спортингом". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны матчи 32-го тура Примеры.

Лидер чемпионата "Реал" в субботу в гостях сыграет со "Спортингом", а идущая на втором месте в таблице "Барселона" в этот же день примет "Реал Сосьедад".

"Гранада", за которую выступает украинский нападающий Артем Кравец, в воскресенье на своем поле сыграет с участником 1/4 финала Лиги Европы "Сельтой".

Пятница, 14 апреля:

21:45 "Атлетик" – "Лас-Пальмас" – Футбол 2, oll.tv

Суббота, 15 апреля:

14:00 "Депортиво" – "Малага" – oll.tv

17:15 "Спортинг" – "Реал" – Футбол 1, oll.tv

19:30 "Атлетико" – "Осасуна" – Футбол 1, oll.tv

21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад" – Футбол 1, oll.tv

Воскресенье, 16 апреля:

13:00 "Леганес" – "Эспеньол" – Футбол 1, oll.tv

17:15 "Валенсия" – "Севилья" – Футбол 1, oll.tv

19:30 "Бетис" – "Эйбар" – Футбол 1, oll.tv

21:45 "Гранада" – "Сельта" – Футбол 2, oll.tv

Понедельник, 17 апреля:

21:45 "Алавес" – "Вильярреал" – Футбол 1, oll.tv

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 30 22 6 2 79-31 72
2  БАРСЕЛОНА 31 21 6 4 88-28 69
3  АТЛЕТИКО 31 18 8 5 56-24 62
4  СЕВИЛЬЯ 31 18 7 6 56-39 61
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 31 15 9 7 45-24 54
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 31 16 4 11 46-42 52
7  АТЛЕТИК 31 15 5 11 40-36 50
8  ЭЙБАР 31 14 8 9 52-42 50
9  ЭСПАНЬОЛ 31 12 10 9 43-42 46
10  СЕЛЬТА 30 12 5 13 45-51 41
11  АЛАВЕС 31 10 10 11 29-38 40
12  ВАЛЕНСИЯ 31 11 6 14 47-54 39
13  ЛАС-ПАЛЬМАС 31 10 8 13 50-52 38
14  МАЛАГА 31 8 9 14 36-47 33
15  БЕТИС 31 8 7 16 33-51 31
16  ДЕПОРТИВО 31 6 10 15 33-50 28
17  ЛЕГАНЕС 31 6 9 16 26-48 27
18  СПОРТИНГ 31 5 7 19 32-61 22
19  ГРАНАДА 31 4 8 19 27-65 20
20  ОСАСУНА 31 3 8 20 32-70 17
Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Артем Кравец, Гранада

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Источник:

Сегодня|Спорт

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