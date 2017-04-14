Чемпионат Испании: расписание и результаты 32-го тура, таблица Примеры

Артем Кравец против четвертьфиналиста Лиги Европы "Сельты" и другие матчи Ла Лиги

В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны матчи 32-го тура Примеры.

Лидер чемпионата "Реал" в субботу в гостях сыграет со "Спортингом", а идущая на втором месте в таблице "Барселона" в этот же день примет "Реал Сосьедад".

"Гранада", за которую выступает украинский нападающий Артем Кравец, в воскресенье на своем поле сыграет с участником 1/4 финала Лиги Европы "Сельтой".

Пятница, 14 апреля:

21:45 "Атлетик" – "Лас-Пальмас" – Футбол 2, oll.tv

Суббота, 15 апреля:

14:00 "Депортиво" – "Малага" – oll.tv

17:15 "Спортинг" – "Реал" – Футбол 1, oll.tv

19:30 "Атлетико" – "Осасуна" – Футбол 1, oll.tv

21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад" – Футбол 1, oll.tv

Воскресенье, 16 апреля:

13:00 "Леганес" – "Эспеньол" – Футбол 1, oll.tv

17:15 "Валенсия" – "Севилья" – Футбол 1, oll.tv

19:30 "Бетис" – "Эйбар" – Футбол 1, oll.tv

21:45 "Гранада" – "Сельта" – Футбол 2, oll.tv

Понедельник, 17 апреля:

21:45 "Алавес" – "Вильярреал" – Футбол 1, oll.tv

Таблица чемпионата Испании: