Чемпионат Испании: расписание и результаты 32-го тура, таблица Примеры
Артем Кравец против четвертьфиналиста Лиги Европы "Сельты" и другие матчи Ла Лиги
В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны матчи 32-го тура Примеры.
Лидер чемпионата "Реал" в субботу в гостях сыграет со "Спортингом", а идущая на втором месте в таблице "Барселона" в этот же день примет "Реал Сосьедад".
"Гранада", за которую выступает украинский нападающий Артем Кравец, в воскресенье на своем поле сыграет с участником 1/4 финала Лиги Европы "Сельтой".
Пятница, 14 апреля:
21:45 "Атлетик" – "Лас-Пальмас" – Футбол 2, oll.tv
Суббота, 15 апреля:
14:00 "Депортиво" – "Малага" – oll.tv
17:15 "Спортинг" – "Реал" – Футбол 1, oll.tv
19:30 "Атлетико" – "Осасуна" – Футбол 1, oll.tv
21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад" – Футбол 1, oll.tv
Воскресенье, 16 апреля:
13:00 "Леганес" – "Эспеньол" – Футбол 1, oll.tv
17:15 "Валенсия" – "Севилья" – Футбол 1, oll.tv
19:30 "Бетис" – "Эйбар" – Футбол 1, oll.tv
21:45 "Гранада" – "Сельта" – Футбол 2, oll.tv
Понедельник, 17 апреля:
21:45 "Алавес" – "Вильярреал" – Футбол 1, oll.tv
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|30
|22
|6
|2
|79-31
|72
|2
|БАРСЕЛОНА
|31
|21
|6
|4
|88-28
|69
|3
|АТЛЕТИКО
|31
|18
|8
|5
|56-24
|62
|4
|СЕВИЛЬЯ
|31
|18
|7
|6
|56-39
|61
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|31
|15
|9
|7
|45-24
|54
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|31
|16
|4
|11
|46-42
|52
|7
|АТЛЕТИК
|31
|15
|5
|11
|40-36
|50
|8
|ЭЙБАР
|31
|14
|8
|9
|52-42
|50
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|31
|12
|10
|9
|43-42
|46
|10
|СЕЛЬТА
|30
|12
|5
|13
|45-51
|41
|11
|АЛАВЕС
|31
|10
|10
|11
|29-38
|40
|12
|ВАЛЕНСИЯ
|31
|11
|6
|14
|47-54
|39
|13
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|31
|10
|8
|13
|50-52
|38
|14
|МАЛАГА
|31
|8
|9
|14
|36-47
|33
|15
|БЕТИС
|31
|8
|7
|16
|33-51
|31
|16
|ДЕПОРТИВО
|31
|6
|10
|15
|33-50
|28
|17
|ЛЕГАНЕС
|31
|6
|9
|16
|26-48
|27
|18
|СПОРТИНГ
|31
|5
|7
|19
|32-61
|22
|19
|ГРАНАДА
|31
|4
|8
|19
|27-65
|20
|20
|ОСАСУНА
|31
|3
|8
|20
|32-70
|17
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