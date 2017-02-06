Агент Зозули: "ФИФА не считает это форс-мажором"

Сегодня, 10:09

Футболист сделал выбор в пользу семьи, но еще может уйти в третий клуб

Зозуля остается в &quot;Бетисе&quot;. Фото Twitter
Зозуля остается в "Бетисе". Фото Twitter

Сегодня Роман Зозуля, ставший на минувшей неделе фигурантом "нацистского скандала" в Испании, должен принять решение относительно своего будущего.

Напомним, что в последний день января нападающий сборной Украины перешел на правах аренды из "Бетиса" в "Райо Вальекано", однако из-за неадекватных действий радикальных ультрас "пчел" уже через сутки вынужден был вернуться в Севилью. Но поскольку трансферное окно в Испании на тот момент уже закрылось, юридически Зозуля до лета считается игроком "Райо" и за бывший клуб выступать не имеет права.

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"2 февраля состоялась встреча представителей "Бетиса", "Райо Вальекано" и Ла Лиги, на которой Роману предложили два варианта выхода из сложившейся ситуации, – рассказал "Сегодня" агент футболиста Владимир Кузьменко. – Либо он все-таки переезжает в Мадрид, где будет тренироваться и играть в "Райо", а ему и его семье будет обеспечена круглосуточная охрана. Причем безопасность Роме гарантировал лично президент Ла Лиги. Второй вариант: Зозуля остается в Севилье и только тренируется с "Бетисом". Без игровой практики, лишь для поддержания формы. Рома сказал, что ему нужно посоветоваться с семьей и улетел на выходные в Севилью, пообещав дать ответ в понедельник. Но каким бы ни было его решение, оно будет уважаемо всеми сторонами".

Впрочем, в данном случае мы имеем дело с секретом Полишинеля – Зозуля уже твердо решил, что в "Райо" его не будет. "Здесь все очевидно. Любой человек, который любит свою семью, выберет свой правильный вариант, – заявил Роман накануне. – Мне сказали юристы, что я должен ответить в понедельник. Футбол – это моя жизнь, это все, что я люблю в жизни, но если выбирать между семьей и футболом, то выбор очевидный. В "Райо", в команду с такими пророссийскими болельщиками, я ни ногой. В Севилье мы в безопасности. И, в принципе, вся пресса и население нас здесь поддерживают".

Ярким подтверждением слов Зозули стало появившееся в сети видео его возвращения в Севилью. Прямо в аэропорту украинца встретили фанаты "бетикос" и со словами "Бетис" – твой дом" вручили клубный свитер, пообещав всяческую поддержку в будущем.

Согласен с вероятным выбором своего клиента и Владимир Кузьменко: "Можно было, конечно, оставить семью в Севилье, а самому поехать в Мадрид. Но представьте, как будет себя чувствовать его супруга, зная, что он постоянно живет под охраной и что ему постоянно может что-то угрожать. Сложно все время находиться в тревожном ожидании, думать, все ли с ним в порядке. Не каждая жена на это пойдет".

В финансовом плане Зозуля ничего не потеряет. "Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении", – говорит Кузьменко. Что касается возможного перехода Зозули в третий клуб, то здесь, по словам агента игрока, все очень непросто. "Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ. Однако еще остаются юридические "лазейки" для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца", – заверил Кузьменко.

Накануне важного для себя решения Зозуля получил заряд позитивных эмоций: в субботу он навестил ветеранскую сборную Украины, которая прилетела в Севилью на товарищеские матчи с легендами местных клубов. Демьяненко, Маркевич, Рева, Езерский и другие ветераны выразили поддержку Роману. Ранее, среди прочих, это сделали босс ФФУ Павелко, Шева со сборной, министр иностранных дел Климкин и редактор мадридского таблоида AS Реланьо.
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Автор:

Кинзерский Эдуард

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