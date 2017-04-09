Онлайн боя Усик – Хантер 8 апреля Вчера, 05:17 Просмотров: ...

Текстовый онлайн боя Усик – Хантер с фото и комментариями

8 апреля, США. Александр Усик vs Майкл Хантер. Фото Facebook

В ночь с субботы на воскресенье (с 8 на 9 апреля) в США в городке Оксон-Хилл украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик проведет свою вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO. Соперник – непобежденный американец Майкл Хантер. Ориентировочное время начала боя – 05:00 утра воскресенья.Бой пройдет непосредственно перед поединком Ломаченко – Соса в том же городе. На взвешивании за сутки до боя Усик оказался на 600 грамм тяжелее своего соперника (90,4 кг против 89,8 у Хантера). Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинца. Так, коэффициент на победу Усика всего 1.04, тогда как на победу Хантера 13.50, а на ничью – 31. ОНЛАЙН БОЯ УСИК – ХАНТЕР 8 АПРЕЛЯ:

АЛЕКСАНДР УСИК

Украина

118 111 МАЙКЛ ХАНТЕР

США

Оксон-Хилл, США счет по версии segodnya.ua 08.04.2017 | Пояс WBO

30-летний Усик в 11-ти боях одержал 11 побед, из них 10 досрочных. 28-летний Хантер в 12-ти боях одержал 12 побед, досрочных из них — восемь. Боксеры принимали участие в одной Олимпиаде — в Лондоне в 2012 году. Хантер вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, а Усик завоевал золотую медаль. Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинца. Так, коэффициент на победу Усика всего 1.04, тогда как на победу Хантера 13.50, а на ничью — 31. Трансляции. Бой в Украине покажет канал "Интер". В США трансляцию вечера бокса 8 апреля проведет канал Box Nation. В Польше поединок покажет Polsat Sport. В Боснии, Сербии и Хорватии — Arena Sport. Также бой Усик — Хантер покажет канал Sport 1 Israel. Усик на вчерашней процедуре взвешивания: Бой начался! 1 раунд Хантер занял центр ринга, началась "разведка". Продлилась недолго она - в конце раунда боксеры решились на размен ударами. Равный раунд, но чуточку точнее был украинец 2 раунд Усик "отобрал" центр ринга и жестко отвечает на попытки Хантера его ударить 3 раунд Хантер начал очень активно, выбрасывает много ударов, часть бьет по корпусу. У Усика уже небольшое рассечение. В концовке раунда Александр выбрасывает отличную серию ударов 4 мин Снова хорошая рубка у нас. Боксеры обмениваются ударами, Хантер пытается работать "двойкой" и на ближней дистанции, Усик пробует отодвинуть бой на дальнюю дистанцию и включить джеб. Пару боковых прилетает в Усика 5 раунд В начале раунда Хантер бьет ниже пояса, после этого включается Усик, много выбрасывает ударов, попадает часто в голову сопернику, Хантер выглядит беспомощным Четвертый раунд боя Усик - Хантер. Пока нет явного лидера на ринге #boxingmmausyk pic.twitter.com/Fpdw7ohne2 — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г. 6 раунд Все ниже и ниже опускат руки Хантер, подустал американский боксер. Усик доминирует в ринге, наносит град ударов по Майклу, тот начинает уже жаться к канатам 7 раунд После двух мощных раундов, Усик сбавляет обороты. Тренеры просят его больше бить. Один джеб прилетает Майклу, Хантер же оживился и пытается боковыми сбить защиту чемпиона 8 раунд Серию ударов пропускает Хантер, но уверенно стоит на ногах. Не хватает мощи Усику, он не может не только сбить с ног, но даже сбить дыхание соперника 7 раунд. Хантер пытается огрызаться, но раунд снова за Усиком. После относительного равного старта сейчас украинец выигрывает #boxingmmausyk pic.twitter.com/XhNImto9LA — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г. Solid cruiserweight scrap on @HBO #UsykHunter pic.twitter.com/IY5fkMxX7V — BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) 9 апреля 2017 г. Great instructions from Usyk's corner #UsykHunter pic.twitter.com/Kx4MPBLNPo — ramiro, 171 champ (@BloggerBoxing) 9 апреля 2017 г. 9 раунд Однообразными уже становятся раунды, обмены ударами. Сначала один боксер идет вперед, потом - второй. Каждый пытается ответить на удар соперника 10 раунд Огромное количество ударов выбрасывает Усик, Хантер пропускает прямые, боковые уходит в клинч, кажется вот-вот и американец упадет, но Майкл очень быстро поднял голову и даже ответил в концовке раунда 11 раундСнова в ринге обмен ударами. Больше пропускает уже Хантер, меньше запала и агрессии в его действиях. Усик уверенно доводит дело до победы по очкам 11 раунд #boxingmmausyk Хантер держится pic.twitter.com/KRVl01nOz5 — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г. 12 раунд Усик просто избивает Хантера. Рефери даже открывает счет для американца. Но Майкл выстоял до гонга УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА ПО ОЧКАМ УСИКА! Счет рефери: 117:110, 117:110, 117:110 - записки рефери В 12 раунде Усик едва не нокаутировал Хантера, но тот сумел выстоять. Нокдаун был #boxingmmausyk pic.twitter.com/pXKkBdKBhE — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г.