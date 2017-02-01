Брынзак: "Абрамовой приостановили дисквалификацию, чтобы она участвовала в соревнованиях"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал возможную отмену годичной дисквалификации Ольги Абрамовой, которая потеряла право участвовать в соревнованиях 31 января прошлого года из-за положительного допинг-теста на мельдоний, и ее участие в шестом кубке IBU и чемпионате мира:



- Дисквалификация должна была продлиться до 3 февраля. Но вчера мы получили письмо из Лозанны от Cпортивного арбитражного суда о том, что с 31 января временно приостанавливается действие ее дисквалификации и она может принимать участие в международных соревнованиях, а 2 февраля будет окончательно принято решение по ее делу. Как добились? Ольга подавала жалобу в Спортивный арбитражный суд, и ее рассмотрели. Приостановили дисквалификацию, чтобы она могла участвовать в соревнованиях. Мы уже точно знаем, что ее допустили к Кубку IBU в Осрбли (3-4 февраля – Авт.). Важно туда поехать, чтобы оценить ее состояние и сравнить ее с другими спортсменами. Посмотрим, как она здесь выступит, и тогда решим на счет чемпионата мира. Даже если завтра решение будет не в ее пользу, срок дисквалификации закончится 3 февраля. Вот тогда и посмотрим, в какой Ольга форме. Она бегала контрольную тренировку один раз с нашими девчонками в декабре и выиграла с двумя нулями.

Также Владимир Брынзак заверил, что заменитель запрещенному препарату Абрамовой нашли:

- Когда ей необходимо принимать лечебные препараты в связи с особенностями своего организм, а она использует те препараты, которые официально разрешены. Я в это не вникаю: у них есть врач, который этим занимается. Там все в порядке, она принимает медикаменты. У нас же нет такого, что вообще все запрещено. Есть препараты, которые разрешены в тренировочный период, а на соревнованиях – нет. Это все регулируется и находится под контролем врача команды.