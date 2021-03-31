За нею стежити набагато цікавіше: гарячі фото дружини гравця збірної Казахстану

Сьогодні збірна України зустрінеться з командою Казахстану в третьому турі на ЧС-2022. Онлайн Україна – Казахстан вже є на нашому сайті. Казахська збірна вважається головним аутсайдером нашої відбірної групи і явно не викликає інтерес у вболівальників.

Реклама

Чого не скажеш про другі половинки футболістів. Дружина захисника "Тоболу" і збірної Казахстану Дмитра Мірошниченка Крістіна могла б дати фору багатьом супутницям зірок футболу.

Реклама

Реклама

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама