За нею стежити набагато цікавіше: гарячі фото дружини гравця збірної Казахстану

Сьогодні збірна України зустрінеться з командою Казахстану в третьому турі на ЧС-2022. Онлайн Україна – Казахстан вже є на нашому сайті. Казахська збірна вважається головним аутсайдером нашої відбірної групи і явно не викликає інтерес у вболівальників.
Чого не скажеш про другі половинки футболістів. Дружина захисника "Тоболу" і збірної Казахстану Дмитра Мірошниченка Крістіна могла б дати фору багатьом супутницям зірок футболу.
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