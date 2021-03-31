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За нею стежити набагато цікавіше: гарячі фото дружини гравця збірної Казахстану

31 березня, 21:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Крістіна Мірошниченко у всій красі

Сьогодні збірна України зустрінеться з командою Казахстану в третьому турі на ЧС-2022. Онлайн Україна – Казахстан вже є на нашому сайті. Казахська збірна вважається головним аутсайдером нашої відбірної групи і явно не викликає інтерес у вболівальників.

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Чого не скажеш про другі половинки футболістів. Дружина захисника "Тоболу" і збірної Казахстану Дмитра Мірошниченка Крістіна могла б дати фору багатьом супутницям зірок футболу.

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