Воїни футбольного поля! На передовій у захваті від перемоги збірної України

Відомий тренер Юрій Вернідуб спостерігав за найважливішим матчем для збірної з перебоями, проте все одно залишився задоволеним командою

Юрій Вернидуб задоволений грою збірної України

Збірна України вчора зуміла порадувати наш народ у цей непростий час. Команда Олександра Петракова виграла у Шотландії та вийшла у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022.

Поєдинок дивилися не лише звичайні українці, а й герої країни, котрі захищають її зі зброєю на передовій. Одним із них був наставник Шерифа Юрій Вернідуб, який поділився своїми враженнями від матчу із Шотландією

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"Матч дивився, але з перебоями, бо тут, де я зараз перебуваю, не дуже хороший інтернет. Хлопці молодці! Дійсно показали, що вони вчора були воїнами на футбольному полі. Вболівали всім моїм взводом, переживали і дуже раділи забитим м'ячам. Я листувався із Сашком Караваєвим, із Тарасом Степаненком, привітав їх. Думаю, Петраков на своєму місці. Він довів, що вміє працювати. Збірна показала непогану гру, створила багато моментів. Щоправда, не всі реалізували, були помилки. Але вони впоралися і добре виглядали".

Прокоментував Вернидуб і майбутню битву з Уельсом. Саме із цією командою 5 червня збірна України зіграє за право поїхати на ЧС-2022.

"Це останній бій, він найважливіший. Хлопці це розуміють. Головне, щоб футболісти не переживали і не переналаштувалися. Все спокійно, грати вони вміють, тренер у них чудовий і розумний. Я переконаний, що вони зроблять те, що ми від них чекаємо".

До речі, нещодавно Вернидуб став чемпіоном Молдови із Шерифом. Хоч українець і в армії, але він лишається головним тренером тираспольської команди.