Україна вибрала для матчу з Францією у відборі на ЧС-2022 стадіон, де вже її обігрувала

Збірна України проведе матч кваліфікаційного турніру на ЧС-2022 проти команди Франції в Києві в НСК "Олімпійський". Матч відбудеться 4 вересня, початок – о 21:45. Таке рішення прийняв Виконавчий комітет УАФ. Сьогодні ж на нашому сайті відбудеться трансляція матчу Україна – Північна Ірландія.
Україна вже обігрувала Францію на "Олімпійському". Сталося це в плей-оф до ЧС-2014. У Києві українці під керівництвом Михайла Фоменка обіграли команду Дідьє Дешама з рахунком 2:0, але в Парижі поступилися 0:3 і залишилися без мундіалю.
Нагадаємо, що команди зустрічалися між собою у Франції в першому турі відбіркового турніру і тоді розійшлися миром 1:1. Щоправда, українці не змогли закріпити успіх виїзного поєдинку, втративши очки в матчах з Фінляндією і Казахстаном.
Після трьох турів Франція очолює турнірну таблицю групи D, Україна йде другою, відстаючи на чотири очки. Безпосередньо на чемпіонат світу в Катарі вийде тільки переможець групи.