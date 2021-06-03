Україна вибрала для матчу з Францією у відборі на ЧС-2022 стадіон, де вже її обігрувала

У вересні Україна проведе матч відбору на ЧС-2022 проти Франції. У УАФ вирішили провести поєдинок в Києві на "Олімпійському", де українці вже обігрували французів сім років тому

Французів приймемо на "Олімпійському". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Збірна України проведе матч кваліфікаційного турніру на ЧС-2022 проти команди Франції в Києві в НСК "Олімпійський". Матч відбудеться 4 вересня, початок – о 21:45. Таке рішення прийняв Виконавчий комітет УАФ. Сьогодні ж на нашому сайті відбудеться трансляція матчу Україна – Північна Ірландія.

Україна вже обігрувала Францію на "Олімпійському". Сталося це в плей-оф до ЧС-2014. У Києві українці під керівництвом Михайла Фоменка обіграли команду Дідьє Дешама з рахунком 2:0, але в Парижі поступилися 0:3 і залишилися без мундіалю.

Нагадаємо, що команди зустрічалися між собою у Франції в першому турі відбіркового турніру і тоді розійшлися миром 1:1. Щоправда, українці не змогли закріпити успіх виїзного поєдинку, втративши очки в матчах з Фінляндією і Казахстаном.

Після трьох турів Франція очолює турнірну таблицю групи D, Україна йде другою, відстаючи на чотири очки. Безпосередньо на чемпіонат світу в Катарі вийде тільки переможець групи.