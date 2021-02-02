Україна почне відбір на ЧС-2022 на стадіоні, де пропустила сім м'ячів

Стартовий поєдинок у відборі на ЧС-2022 збірна України проведе проти збірної Франції в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс". На цьому ж стадіоні команди зустрічалися восени минулого року і тоді Франція розгромила Україну з рахунком 7:1.

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Поєдинок проти Франції Україна проведе 24 березня. Потім команда Андрія Шевченка повернеться на батьківщину і у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня), повідомляється на сайті УАФ.

Раніше ми писали, що збірна України отримала 15-го суперника на 2021 рік. Наші футболісти в листопаді зіграють товариський матч з командою Болгарії.

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