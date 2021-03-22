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Тепер тримайся, Франція! Україна підходить до реваншу без коронавірусу

22 березня, 23:40

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Малиновський, Коваленко і Ярмоленко приєдналися до команди пізніше за всіх

Збірна України пройшла тестування на коронавірус перед початком підготовки до відбіркових матчів на ЧС-2022. Після отримання результатів ПЛР-тестів, які були негативними у всіх членів команди, гравці, тренери та персонал вирушили на перше спільне тренування.

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Заняття пропустило лише тріо легіонерів Руслан Малиновський Віктор Коваленко та Андрій Ярмоленко. Вони здадуть тести на коронавірус, після чого приєднаються до команди.

Протягом усього збору команда буде знаходитися в так званому "міхурі", не контактуючи з навколишнім середовищем, щоб уникнути ризику зараження, повідомляє УАФ.

Матчі збірної України в березні:

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  • 24 березня. 21:45. Франція – Україна (Сен-Дені)
  • 28 березня. 21:45. Україна – Фінляндія (Київ)
  • 31 березня. 21:45. Україна – Казахстан (Київ)
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Нагадаємо, що перед попереднім матчем з Францією в жовтні минулого року в нашій команді спалахнула епідемія коронавірусу, в результаті чого в матчі не змогла взяти участь ціла група гравців. Тренерському штабу навіть довелося вносити в заявку на матч тренера воротарів Олександра Шовковського. У підсумку все це вилилося в найбільшу поразку в історії збірної України з рахунком 1:7.

До речі, напередодні Шевченко підтвердив, що Україна натуралізує англійця. Макс Кілман з "Вулвергемптона" вже зайнятий оформленням українського паспорта.

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збірна України ЧС-2022

Джерело: Сегодня|Спорт

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