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СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

"Танці кенгуру" на кістках Перу. Веселий воротар виводить Австралію на ЧС-2022 (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 червня, 00:10
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Збірна Австралії зуміла здолати перуанців у серії пенальті та вийти на п'ятий чемпіонат світу поспіль
Збірна Австралії виходить на ЧС-2022
Збірна Австралії виходить на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Визначився передостанній учасник ЧС-2022. Раніше на турнір у Катарі вийшли 30 збірних, серед яких не було України. Команда Петракова у фіналі плей-офф відбору мінімально поступилася Уельсу.

Останні дві команди мають визначитись у Міжконтинентальному плей-офф. Сьогодні стала відома перша команда, нею стала збірна Австралії.

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"Соккеруз" провели рівний матч проти збірної Перу, яку називали фаворитом дуелі. Команди грали обережно, воліючи бити здалеку, часто неточно. Тож не дивно, що поєдинок дістався серії пенальті.

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У ньому вирішальну роль зіграв кіпер австралійців Ендрю Редмейн, який вийшов на заміну на 120+1 хвилині під серію. Воротар ФК Сідней порадував публіку танцями на лінії воріт і цим, схоже, дезорієнтував суперника.

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Перший удар не реалізували якраз "Соккеруз", Гальєсе потягнув удар Бойла. Проте на четвертому ударі перуанців підвів Адвінкула, який потрапив у штангу. У результаті серія дійшла шостого удару, де Редмейн відбив постріл Валері та ощасливив свою країну.

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Австралійці виходять на п'ятий чемпіонат світу поспіль та шостий – за свою історію. Лише у 2006 році "Соккерузу" вдалося вийти у плей-офф. У Катарі ж збірна потрапить до групи D.

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Там Австралія зіграє з чемпіоном світу Францією, а також Данією та Тунісом. Завтра ж стане відомим останній учасник Мундіалю. За путівку поборються Коста-Рика та Нова Зеландія.

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