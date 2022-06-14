"Танці кенгуру" на кістках Перу. Веселий воротар виводить Австралію на ЧС-2022 (відео)

Збірна Австралії зуміла здолати перуанців у серії пенальті та вийти на п'ятий чемпіонат світу поспіль

Збірна Австралії виходить на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Визначився передостанній учасник ЧС-2022. Раніше на турнір у Катарі вийшли 30 збірних, серед яких не було України. Команда Петракова у фіналі плей-офф відбору мінімально поступилася Уельсу.

Останні дві команди мають визначитись у Міжконтинентальному плей-офф. Сьогодні стала відома перша команда, нею стала збірна Австралії.

Реклама

"Соккеруз" провели рівний матч проти збірної Перу, яку називали фаворитом дуелі. Команди грали обережно, воліючи бити здалеку, часто неточно. Тож не дивно, що поєдинок дістався серії пенальті.

Читайте також: ТОП-10 гравців, які не поїдуть на ЧС-2022

У ньому вирішальну роль зіграв кіпер австралійців Ендрю Редмейн, який вийшов на заміну на 120+1 хвилині під серію. Воротар ФК Сідней порадував публіку танцями на лінії воріт і цим, схоже, дезорієнтував суперника.

Реклама

Перший удар не реалізували якраз "Соккеруз", Гальєсе потягнув удар Бойла. Проте на четвертому ударі перуанців підвів Адвінкула, який потрапив у штангу. У результаті серія дійшла шостого удару, де Редмейн відбив постріл Валері та ощасливив свою країну.

Читайте також: ФІФА виніс вердикт у справі про виключення Еквадору з-поміж учасників ЧС-2022

Австралійці виходять на п'ятий чемпіонат світу поспіль та шостий – за свою історію. Лише у 2006 році "Соккерузу" вдалося вийти у плей-офф. У Катарі ж збірна потрапить до групи D.

Реклама

Там Австралія зіграє з чемпіоном світу Францією, а також Данією та Тунісом. Завтра ж стане відомим останній учасник Мундіалю. За путівку поборються Коста-Рика та Нова Зеландія.