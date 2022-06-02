Шотландці у захваті від України! Хто став найкращим гравцем матчу

Аллі Маккойст та Грем Сунесс назвали футболістів збірної України, завдяки яким наша команда змогла здолати шотланців

Збірна України перемагає у Глазго / Фото: Getty Images

Вчора збірна України здолала Шотландію у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова вийшла на Уельс, з яким посперечається за путівку на Мундіаль 5 червня.

Тим часом, шотландці хвалять нашу команду та відзначають заслуженість проходу саме "синьо-жовтих". Ексгравець збірної Аллі Маккойст виділив Циганкова та Ярмоленко.

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"Я думаю, що ми здобули те, що заслужили. Перемогла найкраща команда. Все склалося добре для України. Ми зовсім погано грали, недостатньо добре володіли м'ячем. Вони повністю перебігали нас на нашому полі. Причина, чому вони це зробили, була у їхніх вінгерах – Ярмоленко праворуч та Циганков ліворуч. Вони почали грати високо, а потім опустилися. Хіки і Робертсон не знали, чи йти з ними, чи ні. Ми мали невеликий період, коли ми тиснули. Але їхні шанси були кращими. Крейг Гордон здійснив кілька сейвів".

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А ось інша легенда шотландського футболу Грем Сунесс відзначає Олександра Зінченка. На його думку, саме футболіст Манчестер Сіті вів гру нашої команди.

"Збірна Шотландії недостатньо добре контролювала м'яч. Ми не могли робити це у завершальній стадії атак, не могли утримати м'яч на чужій половині поля. Україна виглядала як справді хороша футбольна команда, а ми – ні. Зінченко керував цим шоу. Не думаю, що це стало сюрпризом. У Ман Сіті він діє на позиції між лівим захисником та центральним хавбеком. Він дуже добрий гравець. Він був каталізатором контролю м'яча, повертався назад, віддавав розрізні передачі. Він грав як досвідчений півзахисник.

Зазначимо, що перед поєдинком Сунес побажав Україні вийти на ЧС-2022 та виграти його. Ексгравець Ліверпуля вважає, що це необхідно для припинення війни проти Росії.