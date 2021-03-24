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Шева вирішив здивувати: стартові склади матчу Франція – Україна

24 березня, 20:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Команди починають боротьбу за путівку на чемпіонат світу в Катарі

Стали відомі стартові склади збірних Франції та України на перший матч тбора на ЧС-2022. Матч розпочнеться о 21:45, а на нашому сайті пройде онлайн матчу Франція-Україназ докладним описом всіх ключових моментів і відео голів.

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Франція – Україна: де дивитися перший матч кваліфікації ЧС-2022

Андрій Шевченко випустив на поле відразу п'ятьох захисників, якщо враховувати і Олександра Караваєва. При цьому, в старті немає жодного номінального лівого півзахисника.

Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьо, Коман, Грізманн, Мбаппе, Жиру

Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Йеддер

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Україна: Бущан, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Сидорчук, Караваєв, Малиновський, Шапаренко, Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуніор Мораес, Коваленко

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збірна України ЧС-2022 збірна Франції

Джерело: Сегодня|Спорт

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