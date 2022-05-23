Шанс для України! Тренер збірної Шотландії не викликав лідера на матч відбору ЧС-2022

Вже 1 червня футбольна збірна України зіграє з Шотландією у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Гра мала відбутися ще в березні, але через війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, зустріч довелося перенести на літо.
Наша команда вже місяць готується до битви у Глазго, тоді як шотландці зберуться лише цього тижня. Наставник "тартанової армії" Стів Кларк викликав 28 гравців на червневі поєдинки у відборі на Мундіаль та Лізі націй.
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У заявку потрапили майже всі найсильніші футболісти, окрім захисника Арсеналу Кірана Тірні. Гравець уже більше місяця не грає через травму, від якої він так і не відновився.
Також варто зазначити, що пізніше до збірної приєднається капітан шотландців Ендрю Робертсон. Гравець Ліверпуля буде змушений затриматися в клубі до 28 травня, коли його команда воює з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.
ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ШОТЛАНДІЇ
Воротарі:
- Девід Маршалл (Хіберніан)
- Занден Кларк (Сент-Джонстон)
- Крейг Гордон (Хартс)
- Ліам Келлі (Мазервелл)
Захисники:
- Ендрю Робертсон (Ліверпуль)
- Ліам Купер (Лідс)
- Алан Паттерсон (Евертон)
- Грант Хенлі (Норвіч)
- Аарон Хікі (Болонья)
- Скотт Маккенна (Ноттінгем Форрест)
- Джек Хендрі (Брюгге)
- Джон Суттер (Рейнджерс)
- Ентоні Релстон (Селтік)
- Грег Тейлор (Селтік)
- Стефен О'Доннелл (Мазервелл)
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Півзахисники:
- Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед)
- Джон Макгінн (Астон Вілла)
- Біллі Гілмор (Челсі)
- Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
- Райан Джек (Рейнджерс)
- Девід Тернбулл (Селтік)
- Каллум Макгрегор (Селтік)
- Льюїс Фергюсон (Абердін)
Нападники:
- Че Адамс (Саутгемптон)
- Райан Крісті (Борнмут)
- Ліндон Дайкс (КПР)
- Росс Стюарт (Сандерленд)
- Джейкоб Браун (Сток Сіті)
Нагадаємо, що у разі перемоги над шотландцями наша команда зіграє 5 червня проти Уельсу за право поїхати на ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.