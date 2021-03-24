Щасливе число Шеви: як збірна України стартувала у відборі на ЧС в попередні рази

Збірна України всьоме візьме участь у відборі на чемпіонат світу. Онлайн матчу Франція – Українає на нашому сайті. Дебютною для нашої команди стала кваліфікація на ЧС-1998 у Франції. Але прибитися до основної сітки українці змогли лише один раз – фартовим став Олег Блохін та його ЧС-2006.

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Франція – Україна: де дивитися перший матч кваліфікації ЧС-2022

Напередодні матчу зі збірною Франції в першому турі відбору на ЧС-2022 пропонуємо згадати, як українці стартували у відборі і в що це в підсумку вилилося.

ЧС-1998

У першому турі Україна на виїзді мінімально здолала Північну Ірландію (1:0). Надалі наша команда здобула ще п'ять перемог при двох поразках і стала другою, поступившись лідерством Німеччині. А ось в плей-офф удача до наших не повернулась – Україна за сумою двох матчів поступилася Хорватії (0:2 і 1:1) і залишилася без мундіалю.

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ЧС-2002

Команда Валерія Лобановського була одним з фаворитів на вихід з відбіркової групи, проте вже в стартовому матчі вдома поступилася Польщі 1:3. Ця поразка так і залишилася єдиною для нашої команди, але наздогнати тих же поляків їм не вдалося. Знову плей-офф і знову – невдача. На цей раз за бортом ЧС нас залишили майбутні фіналісти німці (1:1, 1:4).

ЧС-2006

У стартовому матчі Україна вимучила виїзну перемогу з Данією (1:1), а через чотири дні здобула не менш важку перемогу над Казахстаном (2:1). Непоганий старт у відборі наші футболісти підкріпили в подальших матчах, гарантувавши собі перше місце за два тури до кінця кваліфікації.

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Фінальна частина почалася для нашої команди з жахливої поразки від Іспанії – 0:4. Але потім був розгром Саудівської Аравії і перемога над Тунісом, що дозволило українцям вийти в 1/8 фіналу. Там наша команда видала божевільний матч зі Швейцарією з серією пенальті, панянкою Мілевського, корвалолом Блохіна, але це вже зовсім інша історія ...

ЧС-2010

Україна стартувала з мінімальної перемоги над Білоруссю (1:0) у Львові. За весь відбірковий турнір наша команда програла лише один матч – Англії, але зуміла взяти у них реванш в Дніпрі. Правда, цього вистачило лише для другого місця і чергових стикових матчів. А там нас вже чекала Греція і сльози Шеви ...

ЧС 2014

Команда Олега Блохіна стартувала з виїзної нічиєї проти Англії (1:1), проте потім коуч кинув команду заради "Динамо". Поки в федерації шукали йому заміну, збірна провалила матчі проти Молдови (0:0) і Чорногорії (0:1). Проте, під керівництвом Михайла Фоменка команда видала неймовірну серію і лише невдалий старт не дозволив нашій команді посісти перше місце. Далі Україну чекав плей-офф проти Франції. У Києві українці здобули героїчну перемогу з рахунком 2:0 і, здавалося, що ось зараз прокляття стикових матчів має нас відпустити, але в матчі-відповіді у Франції наша команда розгромно програла 0:3 і знову спостерігала за мундіалем по телевізору.

ЧС-2018

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Андрій Шевченко стартував на посаді головного тренера збірної України з нічиєї проти Ісландії (1:1). Протягом відбору Шева притирався до команди, шукав кращі взаємозв'язки, тому результати не приголомшували стабільністю. Вперше за часи незалежності України посіла третє місце у відборі і не дотяглася навіть до плей-офф. Хоча, це може навіть на краще. До речі, тоді ж з'явилися розмови, що Україна все одно не поїхала б на ЧС-2018 в Росії, навіть якщо б завоювала путівку.

Будемо сподіватися, що сьома спроба пробитися на чемпіонат світу стане фартовою для Шевченка, адже це його щасливий номер!

Дивіться, як Україна грала проти Франції в попередньому матчі:

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