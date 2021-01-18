Польща несподівано звільнила головного тренера перед стартом відбору на ЧС-2022

Бжечек вивів команду на Євро-2020, але керувати командою на чемпіонаті Європи буде інший тренер

Збірна Польщі несподівано розлучилася з головним тренером Єжи Бжечеком. Місцева асоціація футболу оголосила про відставку наставника, не назвавши причини розставання. Ім'я його наступника поки невідомо. Наступний матч збірна Польщі проведе в березні в відборі на ЧС-2022.

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Бжечек очолив збірну Польщі після ЧС-2018. З тих пір під його керівництвом команда провела 24 матчі, здобувши 12 перемог, зазнавши 7 поразок і 5 раз зігравши внічию. Поляки пробилися на Євро-2020, де зіграє з Іспанією, Швецією та Словаччиною. А в елітному дивізіоні Ліги націй посіли третє місце.

Восени минулого року Польща зустрічалася з Україною в товариському матчіі обіграла команду Андрія Шевченка з рахунком 2:0. Поєдинок ознаменувався грубим ляпом воротаря української команди Андрія Луніна, а Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті.

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