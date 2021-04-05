Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера

Головний тренер збірної Білорусі Михайло Мархель покинув свій пості після стартових матчів відбору на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.
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Білорусь стартувала у відборі з перемоги над Естонією (4:2), однак потім сталося сама розгромна поразка в історії білоруської збірної – 0:8 від Бельгії.
"Проаналізувавши ситуацію, що сталася після матчу з Бельгією, я прийшов до висновку, що повинен залишити посаду головного тренера національної збірної Білорусі. Беру відповідальність за поразку в Бельгії на себе", – заявив Михайло Мархель в інтерв'ю АБФФ.
Раніше ми писали, що провал з Казахстаном побив два рекорди Шевченка. Поєдинок на "Олімпійському" виявився рекордним для Шеви-тренера по ударам і очікуваним голам. Шкода, що не по реальним.
Дивіться огляд матчу Бельгія – Білорусь – 8:0:
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