Кріштіану Роналду їде на п'ятий чемпіонат світу. Португалія – учасник ЧС-2022!

Дива не сталося. Збірна Португалії впевнено здолала Північну Македонію та завойовала путівку до Катару. .
Героєм поєдинку став Бруну Фернандеш. Хавбек Манчестер Юнайтед оформив дубль у матчі, що й визначило переможця.
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Перший м'яч Фернандеш забив на 32-й хвилині після передачі Кріштіану Роналду, який сам не завершував момент, а люб'язно вивів на удар партнера. Під час другого голу на 65-й хвилині Фернандешу асистував уже Діого Жота.
Кріштіану Роналду не забив і таким чином не зміг оновити свій власний рекорд із забитих м'ячів за збірну. Але головне для зіркового португальця, що збірна знову серед найкращих у світі.
А ось африканська зірка європейського футболу Мохаммед Салах залишився без квитка до Катару. Його Єгипет програв Сенегалу .
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 пройде вже 1 квітня у столиці Катару.