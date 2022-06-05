Котирування на матч Уельс – Україна знову змінилися. Хто фаворит у боротьбі за ЧС-2022

Ще вчора команда Петракова мала більше шансів на путівку на Мундіаль, а тепер букмекери підкоригували коефіцієнти в інший бік

Команди Роберта Пейджа та Олександра Петракова посперечаються за путівку на ЧС-2022

Сьогодні збірна України проведе поєдинок фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперником команди Петракова стануть валлійці. Онлайн-трансляція матчу Уельс – Україна пройде у нас на сайті. Початок – о 19:00 за київським часом.

Тим часом букмекери знову оновили котирування на поєдинок. Одразу після нашої перемоги над Шотландією букмекери оцінювали шанси як 50 на 50, коефіцієнт на кожну з команд дорівнював 1.90.

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Пізніше шальки терезів схилилися в бік нашої команди. Учора букмекери давали 1.86 на нашу команду та 2.00 – на підопічних Роберта Пейджа (52% на 48%). Проте перед матчем цифри знову змінилися і тепер уже не на наш бік.

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За кілька годин до гри фаворитом вважається Уельс. Тепер коефіцієнт на валлійців складає 1.86, а на нашу команду – 2.00. Щодо основного часу, то на британців можна поставити за 2.70, Україну – за 2.95. Нічия оцінюється в 3.10.

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішньої дуелі стане учасником ЧС-2022, який пройде з 18 листопада до 21 грудня у Катарі. Уельс чи Україна потраплять до групи В до Англії, США та Ірану.