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І це рівень збірної? Воротарський ляп в матчі відбору на ЧС-2022 підірвав Мережу

26 березня, 22:45

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Голкіпер в простій ситуації пропустив м'яч між ніг

Грубим воротарським ляпом ознаменувався поєдинок відбору на ЧС-2022 між збірними Тринідад і Тобаго та Гайани. Господарі поля здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0, однак найбільше вболівальникам запам'ятався третій гол у матчі перед самою перервою.

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Воротар збірної Гайани Акель Кларк в простій ситуації не зміг зловити м'яч в руки і пропустив його собі між ніг. Ляпом скористався Райан Тальфер і закотив м'яч у порожню рамку.

До речі, Гайянський воротар не тільки зробив грубий ляп, але і ризикував заробити червону картку, адже він намагався зловити м'яч за межами штрафного майданчика.

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Раніше ми писали, що воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу. Голкіпер прийшов на допомогу польовим гравцям в найпотрібніший момент.

А ще перед цим гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічну кінцівку матчу.

Дивіться, як Україна грала з Францією у відборі на ЧС-2022:

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воротар ЧС-2022

Джерело: Сегодня|Спорт

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