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Фінляндія виділить для матчу з Україною Олімпійський стадіон

17 березня, 13:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На головній арені Фінляндії пройдуть всі матчі місцевої збірної у відборі на ЧС-2022

Відбірковий поєдинок на ЧС-2022 між збірними Фінляндії та України відбудеться в Гельсінкі на Олімпійському стадіоні. Зустріч пройде 9 жовтня. Поки невідомо, чи будуть допущені на трибуни вболівальники.

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Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, в зв'язку зі складною ситуацією з пандемією коронавірусу всі свої домашні зустрічі 2021 року "Суомі" проведе на головній футбольній арені в столиці країни.

А вчора стало відомо, що збірна України у відборі на ЧС-2022 буде грати в Києві. Але квитків немає. УАФ сподівається заповнити трибуни НСК "Олімпійський" в кінці березня на 30 відсотків. Матчі проти Фінляндії та Казахстану перенесли до столиці зі Львова через епідеміологічну ситуацію на заході країни.

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Тим часом збірна України отримала відеогімн, від якого мурашки йдуть по шкірі.

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збірна України ЧС-2022 збірна Фінляндії

Джерело: Сегодня|Спорт

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