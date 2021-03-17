Фінляндія виділить для матчу з Україною Олімпійський стадіон

На головній арені Фінляндії пройдуть всі матчі місцевої збірної у відборі на ЧС-2022

Відбірковий поєдинок на ЧС-2022 між збірними Фінляндії та України відбудеться в Гельсінкі на Олімпійському стадіоні. Зустріч пройде 9 жовтня. Поки невідомо, чи будуть допущені на трибуни вболівальники.

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Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, в зв'язку зі складною ситуацією з пандемією коронавірусу всі свої домашні зустрічі 2021 року "Суомі" проведе на головній футбольній арені в столиці країни.

А вчора стало відомо, що збірна України у відборі на ЧС-2022 буде грати в Києві. Але квитків немає. УАФ сподівається заповнити трибуни НСК "Олімпійський" в кінці березня на 30 відсотків. Матчі проти Фінляндії та Казахстану перенесли до столиці зі Львова через епідеміологічну ситуацію на заході країни.

Тим часом збірна України отримала відеогімн, від якого мурашки йдуть по шкірі.

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