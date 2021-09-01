Це вам не Шевченко: стартовий склад на перший матч Петракова зі збірною України

Головні тренери збірних Казахстану і України назвали склади на поєдинок відбіркового раунду до ЧС-2022. Новий наставник України Олександр Петраков вже вносить свої корективи