Битва капітанів: Зінченко VS Льоріс – у кого крутіше дружина

Сьогодні збірна України зіграє проти Франції у відборі на ЧС-2022. Дивитися Франція – Українаможна на нашому сайті. На відповідальний поєдинок нашу команду з капітанською пов'язкою виведе Олександр Зінченко.
Франція – Україна: де дивитися перший матч кваліфікації ЧС-2022
У французькій збірній капітанську пов'язку довірили багаторічному лідеру команди воротареві Уго Льорісу. Пропонуємо порівняти, у капітана якої збірної красивіше дружина.
Марін Льоріс
Влада Зінченко
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