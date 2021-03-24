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Битва капітанів: Зінченко VS Льоріс – у кого крутіше дружина

24 березня, 21:18

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Порівнюємо дружин капітанів збірних Франції та України

Сьогодні збірна України зіграє проти Франції у відборі на ЧС-2022. Дивитися Франція – Українаможна на нашому сайті. На відповідальний поєдинок нашу команду з капітанською пов'язкою виведе Олександр Зінченко.

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У французькій збірній капітанську пов'язку довірили багаторічному лідеру команди воротареві Уго Льорісу. Пропонуємо порівняти, у капітана якої збірної красивіше дружина.

Марін Льоріс

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збірна України ЧС-2022 збірна Франції Уго Льоріс Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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