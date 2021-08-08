Даремно він одразу підвівся! У Кличків назвали головну помилку Хижняка

Генеральний директор компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Красюк розклав по поличках сенсаційну поразку Олександра Хижняка в боксерському фіналі Олімпіади

Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

Після несподіваної поразки Олександра Хижняка від бразильця Еберта Соузи в фіналі Олімпіади Федерація боксу України назвала рефері в рингу шоуменом, звинувативши його в тому, що той занадто рано зафіксував нокаут, не давши Полтавському Танку продовжити бій.

Однак гендиректор компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Красюк вважає, що вішати всіх собак на суддю не варто.

Одним ударом: відео сенсаційного нокауту, що позбавив українця Хижняка золота

"Рішення рефері є остаточним і не підлягає оскарженню. Чи правильно він зупинив бій? Якби так влучив Хижняк і рефері не дозволив бразильцеві продовжувати бій, ми б навіть це не обговорювали", – сказав Красюк в ефірі UA:Перший

Олександр Хижняк на канвасі / Фото: Reuters

"Тактичною помилкою Хижняка було те, що після пропущеного бокового від бразильця він відразу підвівся з бажанням показати невразливість від цього удару. У професійному боксі після нокдауну три секунди десь сидять на канвасі, приходять до тями і тільки потім піднімаються"

Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

"Рефері зупинив бій на рахунок три: раз – коли було влучання, два – падіння, і три, коли вже ловив Хижняка (який звівся на ноги і хитався)"

"Потрібно робити висновки. Техніку, яку показує Олександр Хижняк, не можна назвати захисною. Ця техніка – йти постійно вперед, незважаючи на пропущені удари. Просто йти вперед і завдавати ще більше ударів. До якогось моменту це давало плоди. Але ще в півфіналі ми побачили, що вона не завжди призводить на 100 відсотків до перемоги"

"Бразилець перші два раунди не рубився з Хижняком, він боксував. У третьому раунді йому нічого було втрачати, він закусив капу і вирішив рубитися, викинувши цей лівий боковий", – сказав Красюк

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Читайте також: "Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо