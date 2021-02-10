"Золотий хлопчик" з України пробився на Олімпіаду з найкращим результатом у світі

Українські спортсмени відновили боротьбу за ліцензії літньої Олімпіади-2020 в Токіо, яку перенесли на рік через пандемію. Представники силових видів легкої атлетики давно не радували Україну медалями топ-стартів, але, можливо, все змінить метальник молота Гліб Піскунов. Раніше ми писали, як українські спортсмени поїдуть на Олімпіади-2020.
22-річний Гліб виграв відкритий чемпіонат Молдови і виконав норматив для участі в Олімпійських іграх. 6 лютого з першої спроби він показав результат 77 метрів і 72 сантиметри, який став найкращим у кар'єрі атлета, а також кращим результатом сезону в світі.
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А тепер Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій ратифікувала результат Піскунова, завдяки чому він зможе виступити в Токіо-2020. Примітно, що Піскунов вже був олімпійським чемпіонів, тільки Юнацьких ігор в Нанкіні 2014 року. І ось тепер хлопець з Каховки замахнувся на дорослі ОІ.
Якщо відштовхуватися від результатів минулої Олімпіади в Ріо, то показник 77,72 см дозволив би Глібу стати четвертим. І це хлопцеві всього 22 роки! Причому, бронзовий призер ОІ 2016 поляк Войцех Новицький показав тоді 77,71 см. А світовий рекорд радянського молотобійця Юрія Сєдих – 86,74 м – тримається з серпня 1986 року.
Піскунов також є екс-чемпіоном світу серед юнаків і колишнім чемпіоном Європи серед юніорів.
Раніше ми писали, що 80% японців проголосували проти проведення Олімпіади в Токіо.
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