27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
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Жорсткий контроль для шести країн! На Олімпіаду-2020 буде складніше потрапити

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 18:11
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Атлети, де поширений новий штам коронавірусу, повинні будуть здавати тести щодня протягом семи днів до від'їзду на Олімпійські ігри в Токіо
Учасникам змагань в Токіо нагадують про маски
Учасникам змагань в Токіо нагадують про маски / Фото: Reuters

Олімпійці та паралімпійці з шести країн, де поширений дельта-варіант нового коронавірусу, повинні будуть здавати аналізи на вірус щодня протягом семи днів до від'їзду на Олімпіаду в Токіо. У число цих країн увійшли Афганістан, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан і Шрі-Ланка.

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В даний час всі спортсмени з-за кордону повинні здати аналізи двічі протягом 96 годин до від'їзду, потім ще раз після прибуття, після чого тестування проводиться щодня.

Згідно з новими правилами, протягом семи днів до від'їзду і трьох днів після прибуття спортсмени з шести країн також не повинні будуть контактувати ні з ким, крім своїх тренерів і членів команди, з якими вони прибули в Японію. Тільки при дотриманні цих умов їм буде дозволено взяти участь в тренувальному таборі і брати участь в тренуваннях.

Для спортсменів, які прибувають з Бангладешу, Єгипту, Великобританії, Малайзії і В'єтнаму, де дельта-варіант поширився, але ситуація з інфекцією не така серйозна, як в перерахованих вище шести країнах, уряд планує скоротити період тестування перед від'їздом до трьох днів, повідомляє The Japan News.

Раніше ми розповідали, що український боксер готує до Олімпіади американського фехтувальника.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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