Жорсткий контроль для шести країн! На Олімпіаду-2020 буде складніше потрапити

Атлети, де поширений новий штам коронавірусу, повинні будуть здавати тести щодня протягом семи днів до від'їзду на Олімпійські ігри в Токіо

Учасникам змагань в Токіо нагадують про маски / Фото: Reuters

Олімпійці та паралімпійці з шести країн, де поширений дельта-варіант нового коронавірусу, повинні будуть здавати аналізи на вірус щодня протягом семи днів до від'їзду на Олімпіаду в Токіо. У число цих країн увійшли Афганістан, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан і Шрі-Ланка.

"У Токіо за тобою постійно стежать": наш наймолодший олімпієць побував на репетиції Ігор

В даний час всі спортсмени з-за кордону повинні здати аналізи двічі протягом 96 годин до від'їзду, потім ще раз після прибуття, після чого тестування проводиться щодня.

Згідно з новими правилами, протягом семи днів до від'їзду і трьох днів після прибуття спортсмени з шести країн також не повинні будуть контактувати ні з ким, крім своїх тренерів і членів команди, з якими вони прибули в Японію. Тільки при дотриманні цих умов їм буде дозволено взяти участь в тренувальному таборі і брати участь в тренуваннях.

Для спортсменів, які прибувають з Бангладешу, Єгипту, Великобританії, Малайзії і В'єтнаму, де дельта-варіант поширився, але ситуація з інфекцією не така серйозна, як в перерахованих вище шести країнах, уряд планує скоротити період тестування перед від'їздом до трьох днів, повідомляє The Japan News.

Раніше ми розповідали, що український боксер готує до Олімпіади американського фехтувальника.