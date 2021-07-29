Спека вдарила в голову! Італієць п'ять разів назвав себе п***ром у матчі з росіянином

Тенісист Фабіо Фоніні вилаявся по ходу програного поєдинку з Данилом Медведєвим, назвавши себе чоловіком нетрадиційної орієнтації – тільки в грубій формі

Фоніні не встежив за язиком / Фото: Reuters

У третьому сеті матчу з Медведєвим (2:6, 6:3, 2:6) Фоніні пробив у сітку на прийомі і п'ять разів, лаючи самого себе, вимовив слово "frocio". Це гомофобна образа італійською мовою.

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Соцмережі вибухнули гнівом.

І Фабіо Фоніні довелося вибачатися.

"Спека вдарила мені в голову! У матчі я використав щодо себе справді безглуздий вираз. Очевидно, я не хотів образити чиїсь почуття. Я люблю ЛГБТ-спільноту і приношу вибачення за ту нісенітницю, яку я вимовляв", – написав Фоніні в "сторіз" свого Instagram на фоні кольорів веселки

Відзначимо, що Фоніні – не перша жертва спеки на Олімпіаді.

Раніше битва за право зіграти зі Світоліною завершилася драмою. Поєдинок між іспанкою Бадосою і чешкою Вондрусовою завершився після першого сету. Іспанці стало зле, і вона самостійно не змогла покинути корт. Її вивезли на інвалідному візку.

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