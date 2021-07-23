Завагітніла у 12 років на зло мамі! Боксерка виступить на Олімпіаді заради сина

Крістін Онгаре мріє виграти в золоту медаль на Іграх-2020 в Токіо і побудувати будинок 15-річному хлопчику, який хоче стати футболістом

Крістін Онгаре виступить на Олімпіаді/Фото BCOlympics

Боксерка з Кенії Крістін Онгаре, яка збирається боротися за медалі Олімпійських ігор-2020 року, зізналася, що завагітніла всього у 12 років. У Токіо 27-річна спортсменка сподівається стати першою африканкою, яка виграла золоту медаль ОІ в боксі.

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Онгаре дуже сподівається, що олімпійська нагорода допоможе їй і її 15-річному сину Максвеллові.

"Моя мати завжди була дуже жорстокою, коли мова заходила про дружбу з хлопчиками. Я хотіла кинути їй виклик. Я хотіла випробувати це. Але потім мені було дуже важко психологічно. Мене ображали, сміялися наді мною, але я вже нічого не могла змінити. Зараз ми з сином живемо, як брат і сестра", – цитує Онгаре Aftonbladet

Після народження дитини в такому юному віці дівчині довелося виїхати в інше місто, де вона почала вчитися. А поки Крістін вчилася, сина виховувала інша жінка. Тепер син мріє про кар'єру футболіста.

А Крістін хоче допомогти йому, домігшись успіху на Олімпійських іграх: "Моя мрія – побудувати невеликий будинок і почати бізнес, який може допомогти мені і моїй родині навіть після моєї кар'єри"

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