Відео салюту на відкритті Олімпіади-2020

Сьогодні в Токіо відбулася урочиста церемониться відкриття Олімпіади-2020. Традиційно прикрасою подібних заходів стає барвистий салют

Салют на відкритті Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Феєрверки почали розважати глядачів на самому початку церемонії відкриття. Яскраві вогні освітили вечірній Токіо, а шоу було видно навіть на околицях міста.

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А потім салют висвітлив токійське небо ще раз після запалювання олімпійського вогню. Як ми писали раніше, цю місію довірили знаменитій тенісистці Наомі Осаці.

Організатори відкриття розважали глядачів не тільки феєрверком. Також в небі над стадіоном красиве шоу влаштували 1800 дронів. Безпілотники утворили в повітрі емблему Ігор-2020 року, а потім показали контур Землі.

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройшла сьогодні в Токіо. Синьо-жовтий прапор на церемонії несли олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Дивіться, як збірна України виходила на церемонію відкриття Олімпіади.

До речі, Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали. Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття.