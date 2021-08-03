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Олімпіада 2020 в Токіо

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Я дуже втомився! Тільки один український гімнаст виступив у фіналі Олімпіади

Олена Павлова Олена Павлова
3 серпня, 14:04
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Український гімнаст Петро Пахнюк задоволений своїм потраплянням у фінал у вправах на брусах на Олімпіаді в Токіо-2020, хоч керівництво цінує тільки результат
Петро Пахнюк у вправі на брусах
Петро Пахнюк у вправі на брусах / Фото: Reuters

Пахнюк, який на минулій Олімпіаді виступав за Азербайджан, став єдиним українцем, який відібрався в індивідуальні фінали. Але у вправах на брусах, де на Іграх-2016 "золото" взяв Олег Верняєв, сьогодні показав тільки сьомий результат.

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" Мої елементи поки ніхто не повторює, але все звертають увагу і запитують. Це приємно, але завжди на перше місце я ставлю результат, – розповів Петро про іменні елементи в ефірі UA:Першого. Я зайшов у фінал сьомої і вийшов сьомим – на сьогоднішній день це безрезультатно "

Петро Пахнюк у вправі на брусах
Петро Пахнюк у вправі на брусах / Фото: Reuters

"Наступні Ігри? Особисто для мене, потрапляння в фінал – це перемога . Я маю на увазі, що керівництво цінує тільки результат. Я дуже втомився. Як говорила Оля Харлан: "Щоранку прокидатися і думати, коли Олімпіада". Була так близько, а тепер так далеко. Мені вже 30 років. Не знаю, поки що треба відпочити "

"Золото" на брусах виграв китаєць Цзоу Цзін'юань.

раніше українські гімнасти не потрапили у ТОП-10 в індивідуальному багатоборстві .

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
20
16
68
2
flag США СШАUS
22
27
19
68
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
16
13
42
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
18
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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1
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$75 млн
2
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$60 млн
3
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$40,5 млн
4
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$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
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1
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2
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3
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4
Еррол Спенс Еррол Спенс
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6
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