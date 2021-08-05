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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Я матом злюся, а у неї кров тече по руці": Тренер – про героїчну бронзу Лузан

Олег Люлька Олег Люлька
5 серпня, 15:37
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Микола Мацапура розповів, завдяки чому його підопічна Людмила Лузан здобула медаль на першій в історії Олімпійських ігор жіночій 200-метрівці на каное-одиночці
Людмила Лузан і її тренер
Людмила Лузан і її тренер / Фото: Reuters, Федерація каное України

Тільки фотофініш визначив – Людмила Лузан здобула бронзу в спринтерській дисципліні на каное-одиночці.

Ця нагорода красуні з Івано-Франківська дозволила Україні в Токіо за кількістю медалей переплюнути показник Ріо-2016 і неймовірно порадувала тренера спортсменки – Миколу Мацапуру.

"Люда була в найгірших умовах серед усіх призерів. Американка по четвертій дорожці йшла, канадка – по другій, Люда – по п'ятій. Це найсильніший зустрічний вітер, вона маленька, худенька – і посіла третю сходинку. Це вчинок героя"

Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020
Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

"Я почав працювати у веслуванні тренером в 1980 році. І за весь цей час Людмила, напевно, перша моя спортсменка, одержима водою"

Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо
Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters

"Люда сьогодні – це зібрані воєдино працьовитість, віддача, впевненість в собі і віра в тренера. Вона не цурається жодної роботи, яку б я їй не дав. Бувало навіть таке, що просто злюся, майже матом, а вона підходить з мокрими, закривавленими долонями – кров тече по руці – і каже: "Миколо Іванович, я все зробила, як ви просили", – наводить слова Мацапури UA:Перший

Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог
Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог / Фото: Instagram

Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
34
27
90
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
18
40
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
9
flag Франція ФранціяFR
7
10
9
26
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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