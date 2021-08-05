"Я матом злюся, а у неї кров тече по руці": Тренер – про героїчну бронзу Лузан

Микола Мацапура розповів, завдяки чому його підопічна Людмила Лузан здобула медаль на першій в історії Олімпійських ігор жіночій 200-метрівці на каное-одиночці

Людмила Лузан і її тренер / Фото: Reuters, Федерація каное України

Тільки фотофініш визначив – Людмила Лузан здобула бронзу в спринтерській дисципліні на каное-одиночці.

Ця нагорода красуні з Івано-Франківська дозволила Україні в Токіо за кількістю медалей переплюнути показник Ріо-2016 і неймовірно порадувала тренера спортсменки – Миколу Мацапуру.

"Люда була в найгірших умовах серед усіх призерів. Американка по четвертій дорожці йшла, канадка – по другій, Люда – по п'ятій. Це найсильніший зустрічний вітер, вона маленька, худенька – і посіла третю сходинку. Це вчинок героя"

Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

"Я почав працювати у веслуванні тренером в 1980 році. І за весь цей час Людмила, напевно, перша моя спортсменка, одержима водою"

Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters

"Люда сьогодні – це зібрані воєдино працьовитість, віддача, впевненість в собі і віра в тренера. Вона не цурається жодної роботи, яку б я їй не дав. Бувало навіть таке, що просто злюся, майже матом, а вона підходить з мокрими, закривавленими долонями – кров тече по руці – і каже: "Миколо Іванович, я все зробила, як ви просили", – наводить слова Мацапури UA:Перший

Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог / Фото: Instagram

Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.