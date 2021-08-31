Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Я йду з ганьбою: легендарна українська чемпіонка завершила кар'єру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
31 серпня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Триразова переможниця Паралімпійських ігор в пауерліфтингу Лідія Соловйова зробила емоційну заява після змагань у Токіо-2020
Лідія Соловйова виступала на Паралімпіадах з 2000 року
Лідія Соловйова виступала на Паралімпіадах з 2000 року / Фото: Getty Images

Легендарна українська спортсменка Лідія Соловйова зупинилася за крок від медалі Токіо-2020. У пауерліфтингу наша спортсменка посіла четверте місце і оголосила про завершення кар'єри.

Реклама

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

"Всім велике спасибі. Вибачте, що не виправдала надій. Підвела. Я хочу сказати, що це був мій останній старт. Четверте місце – найгірше, це дерев'яна медаль. Я йду з ганьбою. Всім пока", – цитує Соловйову sport.24tv.

Лідія виступала на шести Іграх поспіль. У неї в активі вся колекція паралімпійських нагород:

  • Золото – Афіни-2004, Пекін-2008, Ріо-2016.
  • Срібло – Сідней-2000.
  • Бронза – Лондон-2012.

Нагадаємо, що цього року на Алеї зірок в центрі Києва відкрили зірку на честь Лідії Соловйової.

Реклама

Раніше ми розповідали, що плавець Василь Крайник, який виграв для України бронзу Токіо-2020 року, після початку війни на Донбасі намагався влаштувати своє життя в Росії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
62
38
32
132
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
29
23
28
80
3
flag ПКР ПКРRPC
25
16
33
74
4
flag США СШАUS
24
24
15
63
5
flag Україна УкраїнаUA
15
33
19
67
6
flag Бразилія БразиліяBR
14
11
17
42
7
flag Нідерланди НідерландиNL
14
9
9
32
8
flag Австралія АвстраліяAU
13
21
20
54
9
flag Італія ІталіяIT
11
18
14
43
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
10
1
4
15
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти