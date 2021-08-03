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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпійських ігор 3 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
3 серпня, 18:29
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У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 26 комплектів нагород у 10 видах спорту. Україна завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі. Список всіх медалістів одинадцятого дня Олімпіади
Медалісти змагань по вільна боротьбі, Олімпіада-2020
Медалісти змагань по вільна боротьбі, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

У вівторок стали відомі медалісти в 10 видах спорту. Алла Черкасова завоювала шосту бронзову медаль для збірної України.

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Бокс

Жінки, 57 кг

Gold Medal Сена Іріе (Японія)
Silver Medal Нести Петесіо (Філіппіни)
Bronze Medal Ірма Тесту (Італія)
Bronze Medal Керрісс Артінгстолл (Велика Британія)

Чоловіки, 69 кг

Gold Medal Роніель Іглесіас (Куба)
Silver Medal Пет Маккормак (Велика Британія)
Bronze Medal Ейдан Уолш (Ірландія)
Bronze Medal Андрій Замковій (ОКР)

Боротьба

Греко-римська боротьба, чоловіки, 77 кг

Gold Medal Тамаш Лорінца (Угорщина)
Silver Medal Акжол Махмудов (Киргизстан)
Bronze Medal Сєхе Ябіку (Японія)
Bronze Medal Рафік Гусейнов (Азербайджан)

Греко-римська боротьба, чоловіки 97 кг

Gold Medal Муса Євлоєв (ОКР)
Silver Medal Артур Алексанян (Вірменія)
Bronze Medal Тадеуш Михалик (Польща)
Bronze Medal Мохаммадхаді Саравіа (Іран)

Вільна боротьба, жінки – 68 кг.

Gold Medal Таміра Сток-Менса (США)
Silver Medal Блессинг Оборудуду (Нігерія)
Bronze Medal Алла Черкасова (Україна)
Bronze Medal Меерім Жуманазарова (Киргизстан)

Велоспорт

Чоловіки, командний спринт

Gold Medal Німеччина
Silver Medal Велика Британія
Bronze Medal США

Жінки, гонка переслідування

Gold Medal Нідерланди
Silver Medal Велика Британія
Bronze Medal Франція

Гребля на байдарках і каное

Жінки, байдарка-одиночка, 200 м

Gold Medal Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)
Silver Medal Тереза Портела (Іспанія)
Bronze Medal Емма Йоргенсен (Данія)

Чоловіки, каное-двійка, 1000 м

Gold Medal Куба
Silver Medal Китай
Bronze Medal Німеччина

Чоловіки, байдарка-одиночка, 1000 м

Gold Medal Балінт Копас (Угорщина)
Silver Medal Адам Варга (Угорщина)
Bronze Medal Фернанду Пімента (Португалія)

Жінки, байдарка-двійка 500 м

Gold Medal Нова Зеландія
Silver Medal Польща
Bronze Medal Угорщина

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, стрибки в довжину

Gold Medal Маланка Міхамбо (Німеччина)
Silver Medal Брітні Рис (США)
Bronze Medal Есе Бруме (Нігерія)

Чоловіки, 400 м з бар'єрами

Gold Medal Карстен Вархольм (Норвегія)
Silver Medal Рай Бенджамін (США)
Bronze Medal Алісон дус Сантус (Бразилія)

В тренді

Жінки, молот

Gold Medal Аніта Влодарчик (Польща)
Silver Medal Ван Чжен (Китай)
Bronze Medal Мальвіна Копроним (Польща)

Жінки, 800 м

Gold Medal Атінг Му (США)
Silver Medal Кілі Ходжкинсон (Велика Британія)
Bronze Medal Рейвін Роджерс (США)

Жінки, 200 м

Gold Medal Елейн Томпсон (Ямайка)
Silver Medal Крістін Мбома (Намібія)
Bronze Medal Габріель Томас (США)

Чоловіки, жердина

Gold Medal Арманд Дюплантіс (Швеція) – 6,02
Silver Medal Крістофер Нільсен (США) – 5,97
Bronze Medal Тьягу Браз (Бразилія) – 5,87

Вітрильний спорт

Жінки, 49er

Gold Medal Мартін Граел – Кахена Кунце (Бразилія)
Silver Medal Тіна Лутц – Сюзанн Бейке (Німеччина)
Bronze Medal Аннемік Беккерінг – Аннетт Дойц (Нідерланди)

Чоловіки, 49er

Gold Medal Ділан Флетчер – Стюарт Бітхелл (Велика Британія)
Silver Medal Петер Бурлінг – Блер Тьюк (Нова Зеландія)
Bronze Medal Ерік Хейл – Томас Плессель (Німеччина)

Чоловіки, Finn

Gold Medal Джайлс Скотт (Велика Британія)
Silver Medal Жомбор Берец (Угорщина)
Bronze Medal Джоан Кардона Мендес (Іспанія)

Змішаний, Nacra 17

Gold Medal Руджеро Тита і Катерина Банті (Італія)
Silver Medal Джон Гімсон – Анна Бернет (Велика Британія)
Bronze Medal Пауль Кольгоф – Аліса Штулеммер (Німеччина)

Стрибки у воду

Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

Gold Medal Сійі Се (Китай)
Silver Medal Цзун'юань Ван (Китай)
Bronze Medal Джек Лафер (Велика Британія)

Спортивна гімнастика

Чоловіки, бруси

Gold Medal Цзоу Цзін'юань (Китай)
Silver Medal Лукас Даузер (Німеччина)
Bronze Medal Ферхат Арічан (Туреччина)

Жінки, колода

Gold Medal Гуань Ченьчень (Китай)
Silver Medal Тань Цзясин (Китай)
Bronze Medal Симона Байлс (США)

Чоловіки, перекладина

Gold Medal Даікі Хасімото (Японія)
Silver Medal Тін Србіч (Хорватія)
Bronze Medal Микита Нагорний (ОКР)

Важка атлетика

Чоловіки, 109 кг

Gold Medal Акбар Джураев (Узбекистан)
Silver Medal Симон Мартиросян (Вірменія)
Bronze Medal Артур Плесніекс (Латвія)

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
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До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
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Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
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Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
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Генадій Головкін Генадій Головкін
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