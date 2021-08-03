Всі медалісти Олімпійських ігор 3 серпня Поділитися Копіювати лінк

У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 26 комплектів нагород у 10 видах спорту. Україна завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі. Список всіх медалістів одинадцятого дня Олімпіади