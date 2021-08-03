Всі медалісти Олімпійських ігор 3 серпня

У вівторок стали відомі медалісти в 10 видах спорту. Алла Черкасова завоювала шосту бронзову медаль для збірної України.
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Бокс
Жінки, 57 кг
Сена Іріе (Японія)
Нести Петесіо (Філіппіни)
Ірма Тесту (Італія)
Керрісс Артінгстолл (Велика Британія)
Чоловіки, 69 кг
Роніель Іглесіас (Куба)
Пет Маккормак (Велика Британія)
Ейдан Уолш (Ірландія)
Андрій Замковій (ОКР)
Боротьба
Греко-римська боротьба, чоловіки, 77 кг
Тамаш Лорінца (Угорщина)
Акжол Махмудов (Киргизстан)
Сєхе Ябіку (Японія)
Рафік Гусейнов (Азербайджан)
Греко-римська боротьба, чоловіки 97 кг
Муса Євлоєв (ОКР)
Артур Алексанян (Вірменія)
Тадеуш Михалик (Польща)
Мохаммадхаді Саравіа (Іран)
Вільна боротьба, жінки – 68 кг.
Таміра Сток-Менса (США)
Блессинг Оборудуду (Нігерія)
Алла Черкасова (Україна)
Меерім Жуманазарова (Киргизстан)
Велоспорт
Чоловіки, командний спринт
Німеччина
Велика Британія
США
Жінки, гонка переслідування
Нідерланди
Велика Британія
Франція
Гребля на байдарках і каное
Жінки, байдарка-одиночка, 200 м
Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)
Тереза Портела (Іспанія)
Емма Йоргенсен (Данія)
Чоловіки, каное-двійка, 1000 м
Куба
Китай
Німеччина
Чоловіки, байдарка-одиночка, 1000 м
Балінт Копас (Угорщина)
Адам Варга (Угорщина)
Фернанду Пімента (Португалія)
Жінки, байдарка-двійка 500 м
Нова Зеландія
Польща
Угорщина
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Жінки, стрибки в довжину
Маланка Міхамбо (Німеччина)
Брітні Рис (США)
Есе Бруме (Нігерія)
Чоловіки, 400 м з бар'єрами
Карстен Вархольм (Норвегія)
Рай Бенджамін (США)
Алісон дус Сантус (Бразилія)
Жінки, молот
Аніта Влодарчик (Польща)
Ван Чжен (Китай)
Мальвіна Копроним (Польща)
Жінки, 800 м
Атінг Му (США)
Кілі Ходжкинсон (Велика Британія)
Рейвін Роджерс (США)
Жінки, 200 м
Елейн Томпсон (Ямайка)
Крістін Мбома (Намібія)
Габріель Томас (США)
Чоловіки, жердина
Арманд Дюплантіс (Швеція) – 6,02
Крістофер Нільсен (США) – 5,97
Тьягу Браз (Бразилія) – 5,87
Вітрильний спорт
Жінки, 49er
Мартін Граел – Кахена Кунце (Бразилія)
Тіна Лутц – Сюзанн Бейке (Німеччина)
Аннемік Беккерінг – Аннетт Дойц (Нідерланди)
Чоловіки, 49er
Ділан Флетчер – Стюарт Бітхелл (Велика Британія)
Петер Бурлінг – Блер Тьюк (Нова Зеландія)
Ерік Хейл – Томас Плессель (Німеччина)
Чоловіки, Finn
Джайлс Скотт (Велика Британія)
Жомбор Берец (Угорщина)
Джоан Кардона Мендес (Іспанія)
Змішаний, Nacra 17
Руджеро Тита і Катерина Банті (Італія)
Джон Гімсон – Анна Бернет (Велика Британія)
Пауль Кольгоф – Аліса Штулеммер (Німеччина)
Стрибки у воду
Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки
Сійі Се (Китай)
Цзун'юань Ван (Китай)
Джек Лафер (Велика Британія)
Спортивна гімнастика
Чоловіки, бруси
Цзоу Цзін'юань (Китай)
Лукас Даузер (Німеччина)
Ферхат Арічан (Туреччина)
Жінки, колода
Гуань Ченьчень (Китай)
Тань Цзясин (Китай)
Симона Байлс (США)
Чоловіки, перекладина
Даікі Хасімото (Японія)
Тін Србіч (Хорватія)
Микита Нагорний (ОКР)
Важка атлетика
Чоловіки, 109 кг
Акбар Джураев (Узбекистан)
Симон Мартиросян (Вірменія)
Артур Плесніекс (Латвія)