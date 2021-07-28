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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 липня, 13:41
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У середу, 28 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розігрують 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Найбільше – в плаванні. Список всіх медалістів дня Олімпіади-2020
Медалісти Олімпіади в Токіо 28 липня
Медалісти Олімпіади в Токіо 28 липня / Фото: Reuters

У цей день визначаться медалісти в баскетболі 3х3, велоспорті, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, дзюдо, кінному спорті, плаванні, стрибках у воду, регбі, важкій атлетиці та фехтуванні. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:

БАСКЕТБОЛ 3Х3

жінки

чоловіки

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом

  • Gold Medal Прімож Рогліч (Словенія) – 55: 04.19
  • Silver Medal Том Дюмулен (Нідерланди) +1: 01.39
  • Bronze Medal Роан Денніс (Австралія) +1: 03.90

Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом

  • Gold Medal Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30: 13.49
  • Silver Medal Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47
  • Bronze Medal Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1: 01.63

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Чоловіки, багатоборство, особиста першість

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

Жінки, двійка парна

  • Gold Medal Румунія – 6: 41.03
  • Silver Medal Нова Зеландія +3.79
  • Bronze Medal Нідерланди +4.70

Чоловіки, двійка парна

  • Gold Medal Франція – 6: 00.33
  • Silver Medal Нідерланди +0.20
  • Bronze Medal Китай +3.30

Жінки, четвірка розпашна без рульового

  • Gold Medal Австралія – 6: 15.37
  • Silver Medal Нідерланди +0.34
  • Bronze Medal Ірландія +5.09

Чоловіки, четвірка розпашна без рульового

  • Gold Medal Австралія – 5: 42.76
  • Silver Medal Румунія +0.37
  • Bronze Medal Італія +0.84

Чоловіки, четвірка парна (4х)

  • Gold Medal Нідерланди – 5: 32.03
  • Silver Medal Велика Британія +1.72
  • Bronze Medal Австралія +1.94

Жінки, четвірка парна (4х)

  • Gold Medal Китай – 6: 05.13
  • Silver Medal Польща +6.23
  • Bronze Medal Австралія +6.95

ДЗЮДО

Жінки, середня вага, 70 кг

В тренді

Чоловіки, середня вага, 90 кг

КІННИЙ СПОРТ

Мікс, виїздки, індивідуальне першою-во, довільна програма

ПЛАВАННЯ

Жінки, вільний стиль, 200 м

  • Gold Medal Аріарне Тітмус (Австралія) – 1: 53.50 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42
  • Bronze Medal Пенні Олексяк (Канада) +1.20

Чоловіки, батерфляй, 200 м

  • Gold Medal Криштоф Мілак (Угорщина) -1: 51.25 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Томору Хонда (Японія) +2.48
  • Bronze Medal Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20

Жінки, комплексне плавання, 200 м

  • Gold Medal Юї Охасі (Японія) – 2: 08.52
  • Silver Medal Александра Волш (США) +0.13
  • Bronze Medal Кейт Дуглас (США) +0.52

Жінки, вільний стиль, 1500 м

  • Gold Medal Кейті Ледекі (США) – 15: 37.34
  • Silver Medal Еріка Салліван (США) +4.07
  • Bronze Medal Сара Келер (Німеччина) +5.57

Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м

  • Gold Medal Велика Британія – 6: 58.58
  • Silver Medal РОК +3.23
  • Bronze Medal Австралія +3.26

СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

  • Gold Medal Китай – 467.82
  • Silver Medal США – 444.36
  • Bronze Medal Німеччина – 404.73

РЕГБІ

чоловіки

  • Gold Medal Фіджі
  • Silver Medal Нова Зеландія
  • Bronze Medal Аргентина

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 73 кг

ФЕХТУВАННЯ

Чоловіки, шабля, команди

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
12
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flag Китай КитайCN
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flag США СШАUS
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flag ОКР ОКРROC
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flag Австралія АвстраліяAU
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6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
4
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7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
9
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
11
10
flag Канада КанадаCA
2
3
4
9
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