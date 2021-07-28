Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня

У цей день визначаться медалісти в баскетболі 3х3, велоспорті, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, дзюдо, кінному спорті, плаванні, стрибках у воду, регбі, важкій атлетиці та фехтуванні. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.
Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:
БАСКЕТБОЛ 3Х3
жінки
чоловіки
ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом
- Прімож Рогліч (Словенія) – 55: 04.19
- Том Дюмулен (Нідерланди) +1: 01.39
- Роан Денніс (Австралія) +1: 03.90
Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом
- Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30: 13.49
- Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47
- Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1: 01.63
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Чоловіки, багатоборство, особиста першість
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
Жінки, двійка парна
- Румунія – 6: 41.03
- Нова Зеландія +3.79
- Нідерланди +4.70
Чоловіки, двійка парна
- Франція – 6: 00.33
- Нідерланди +0.20
- Китай +3.30
Жінки, четвірка розпашна без рульового
- Австралія – 6: 15.37
- Нідерланди +0.34
- Ірландія +5.09
Чоловіки, четвірка розпашна без рульового
- Австралія – 5: 42.76
- Румунія +0.37
- Італія +0.84
Чоловіки, четвірка парна (4х)
- Нідерланди – 5: 32.03
- Велика Британія +1.72
- Австралія +1.94
Жінки, четвірка парна (4х)
- Китай – 6: 05.13
- Польща +6.23
- Австралія +6.95
ДЗЮДО
Жінки, середня вага, 70 кг
Чоловіки, середня вага, 90 кг
КІННИЙ СПОРТ
Мікс, виїздки, індивідуальне першою-во, довільна програма
ПЛАВАННЯ
Жінки, вільний стиль, 200 м
- Аріарне Тітмус (Австралія) – 1: 53.50 олімпійський рекорд
- Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42
- Пенні Олексяк (Канада) +1.20
Чоловіки, батерфляй, 200 м
- Криштоф Мілак (Угорщина) -1: 51.25 олімпійський рекорд
- Томору Хонда (Японія) +2.48
- Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20
Жінки, комплексне плавання, 200 м
- Юї Охасі (Японія) – 2: 08.52
- Александра Волш (США) +0.13
- Кейт Дуглас (США) +0.52
Жінки, вільний стиль, 1500 м
- Кейті Ледекі (США) – 15: 37.34
- Еріка Салліван (США) +4.07
- Сара Келер (Німеччина) +5.57
Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м
- Велика Британія – 6: 58.58
- РОК +3.23
- Австралія +3.26
СТРИБКИ У ВОДУ
Чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки
- Китай – 467.82
- США – 444.36
- Німеччина – 404.73
РЕГБІ
чоловіки
- Фіджі
- Нова Зеландія
- Аргентина
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 73 кг
ФЕХТУВАННЯ
Чоловіки, шабля, команди