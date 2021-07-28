Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня Поділитися Копіювати лінк

У середу, 28 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розігрують 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Найбільше – в плаванні. Список всіх медалістів дня Олімпіади-2020