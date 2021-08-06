Всі медалісти Олімпіади в Токіо 6 серпня Поділитися Копіювати лінк

У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Всі медалісти 15-го дня Олімпіади-2020