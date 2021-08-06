Всі медалісти Олімпіади в Токіо 6 серпня

Найбільше комплектів нагород буде розіграно в легкій атлетиці – вісім комплектів медалей.
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Медалісти Олімпіади за 6 серпня
БОКС
Чоловіки, 91 кг
- Хуліо Крус (Куба)
- Муслім Гаджімагомедов (РОК)
- Абнер Тейшейра (Бразилія)
- Девід Ньіка (Нова Зеландія)
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Чоловіки, 74 кг
- Заурбек Сідак (РОК)
- Магомедхабіб Кадімагомедов (Білорусь)
- Кайл Дейк (США)
- Бекзод Абдурахмон (Узбекистан)
Чоловіки, 125 кг
- Гейбл Стівесон (США)
- Гено Петріашвілі (Грузія)
- Амір Хоссейн Зорі (Іран)
- Таха Акгюль (Туреччина)
Жінки, 53 кг
- Маю Мукаіда (Японія)
- Пан Цяньюй (Китай)
- Ванесса Колодинського (Білорусь)
- Бат-Очірин Болортуяа (Монголія)
ВЕЛОСПОРТ
Жінки, трек, медісон
- Велика Британія
- Данія
- РОК
Чоловіки, трек, спринт індивідуальний
- Харрі Лаврейсен (Нідерланди)
- Джеффрі Хугленд (Нідерланди)
- Джек Карлін (Велика Британія)
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
жінки
- США
- Австралія
- Швейцарія
КАРАТЕ
Чоловіки, ката
- Ре Киюна (Японія)
- Даміан Кинтеро (Іспанія)
- Алі Софуоглу (Туреччина)
- Аріель Торрес (США)
Жінки, 61 кг
- Інь Сяоянь (Китай)
- Йована Прековіч (Сербія)
- Мерві Кобан (Туреччина)
- Гіана Фарук (Єгипет)
Чоловіки, 75 кг
- Луїджі Буса (Італія)
- Рафаель Агаєв (Азербайджан)
- Станіслав Горуна (Україна)
- Габор Харспатакі (Угорщина)
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 50 км ходьба
- Давид Тома (Польща) – 3:50:08
- Джонатан Гілберт (Німеччина) +0: 36
- Еван Данфі (Канада) +0: 51
Жінки, 20 км ходьба
- Антонелла Палмісано (Італія) – 1:29:12
- Сандра Лорена Аренса (Колумбія) +0: 25
- Хонг Лью (Китай) +0: 45
Жінки, метання списа
- Лю Шіїн (Китай)
- Марія Андрейчик (Польща)
- Келсі Лі Барбер (Австралія)
Чоловіки, 5000 м
- Джошуа Чептегеі (Уганда) – 12:58.15
- Ахмед Мохаммед (Канада) – 12:58.61
- Пол Челімо (США) – 12:59.05
Жінки, 400 м
- Шона Міллер-Уйбо (Багами)
- Мерілейді Пауліно (Домінікана)
- Еллісон Фелікс (США)
Жінки, 1500 м
- Фейт Кіпьегон (Кенія)
- Лаура Мюїр (Велика Британія)
- Сифа Хассан (Нідерланди)
Жінки, 4х100 м естафета
- Ямайка
- США
- Велика Британія
Чоловіки, 4х100 м естафета
- Італія
- Велика Британія
- Канада
СКЕЛЕЛАЗІННЯ СПОРТИВНЕ
Жінки, індивідуальне першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)
- Яньян Гарнбрет (Словенія)
- Міхо Нонака (Японія)
- Акі Ногуті (Японія)
СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
Жінки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)
- Кейт Френч (Велика Британія)
- Лаура Асадускайте (Литва)
- Саролта Ковач (Угорщина)
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Чоловіки, командна першість
- Китай
- Німеччина
- Японія
ФУТБОЛ
жінки
- Канада
- Швеція
- Мексика
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
жінки
- Нідерланди
- Аргентина
- Велика Британія