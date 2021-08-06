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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 6 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 серпня, 18:24
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У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Всі медалісти 15-го дня Олімпіади-2020
Медалісти Олімпіади-2020 за 6 серпня
Медалісти Олімпіади-2020 за 6 серпня / Фото: Reuters

Найбільше комплектів нагород буде розіграно в легкій атлетиці – вісім комплектів медалей.

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Медалісти Олімпіади за 6 серпня

БОКС

Чоловіки, 91 кг

  • Gold Medal Хуліо Крус (Куба)
  • Silver Medal Муслім Гаджімагомедов (РОК)
  • Bronze Medal Абнер Тейшейра (Бразилія)
  • Bronze Medal Девід Ньіка (Нова Зеландія)

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Чоловіки, 74 кг

  • Gold Medal Заурбек Сідак (РОК)
  • Silver Medal Магомедхабіб Кадімагомедов (Білорусь)
  • Bronze Medal Кайл Дейк (США)
  • Bronze Medal Бекзод Абдурахмон (Узбекистан)

Чоловіки, 125 кг

  • Gold Medal Гейбл Стівесон (США)
  • Silver Medal Гено Петріашвілі (Грузія)
  • Bronze Medal Амір Хоссейн Зорі (Іран)
  • Bronze Medal Таха Акгюль (Туреччина)

Жінки, 53 кг

  • Gold Medal Маю Мукаіда (Японія)
  • Silver Medal Пан Цяньюй (Китай)
  • Bronze Medal Ванесса Колодинського (Білорусь)
  • Bronze Medal Бат-Очірин Болортуяа (Монголія)

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, медісон

  • Gold Medal Велика Британія
  • Silver Medal Данія
  • Bronze Medal РОК

Чоловіки, трек, спринт індивідуальний

  • Gold Medal Харрі Лаврейсен (Нідерланди)
  • Silver Medal Джеффрі Хугленд (Нідерланди)
  • Bronze Medal Джек Карлін (Велика Британія)

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

жінки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Австралія
  • Bronze Medal Швейцарія

КАРАТЕ

Чоловіки, ката

  • Gold Medal Ре Киюна (Японія)
  • Silver Medal Даміан Кинтеро (Іспанія)
  • Bronze Medal Алі Софуоглу (Туреччина)
  • Bronze Medal Аріель Торрес (США)

Жінки, 61 кг

  • Gold Medal Інь Сяоянь (Китай)
  • Silver Medal Йована Прековіч (Сербія)
  • Bronze Medal Мерві Кобан (Туреччина)
  • Bronze Medal Гіана Фарук (Єгипет)

Чоловіки, 75 кг

  • Gold Medal Луїджі Буса (Італія)
  • Silver Medal Рафаель Агаєв (Азербайджан)
  • Bronze Medal Станіслав Горуна (Україна)
  • Bronze Medal Габор Харспатакі (Угорщина)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 50 км ходьба

В тренді
  • Gold Medal Давид Тома (Польща) – 3:50:08
  • Silver Medal Джонатан Гілберт (Німеччина) +0: 36
  • Bronze Medal Еван Данфі (Канада) +0: 51

Жінки, 20 км ходьба

  • Gold Medal Антонелла Палмісано (Італія) – 1:29:12
  • Silver Medal Сандра Лорена Аренса (Колумбія) +0: 25
  • Bronze Medal Хонг Лью (Китай) +0: 45

Жінки, метання списа

  • Gold Medal Лю Шіїн (Китай)
  • Silver Medal Марія Андрейчик (Польща)
  • Bronze Medal Келсі Лі Барбер (Австралія)

Чоловіки, 5000 м

  • Gold Medal Джошуа Чептегеі (Уганда) – 12:58.15
  • Silver Medal Ахмед Мохаммед (Канада) – 12:58.61
  • Bronze Medal Пол Челімо (США) – 12:59.05

Жінки, 400 м

  • Gold Medal Шона Міллер-Уйбо (Багами)
  • Silver Medal Мерілейді Пауліно (Домінікана)
  • Bronze Medal Еллісон Фелікс (США)

Жінки, 1500 м

  • Gold Medal Фейт Кіпьегон (Кенія)
  • Silver Medal Лаура Мюїр (Велика Британія)
  • Bronze Medal Сифа Хассан (Нідерланди)

Жінки, 4х100 м естафета

  • Gold Medal Ямайка
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Велика Британія

Чоловіки, 4х100 м естафета

  • Gold Medal Італія
  • Silver Medal Велика Британія
  • Bronze Medal Канада

СКЕЛЕЛАЗІННЯ СПОРТИВНЕ

Жінки, індивідуальне першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)

  • Gold Medal Яньян Гарнбрет (Словенія)
  • Silver Medal Міхо Нонака (Японія)
  • Bronze Medal Акі Ногуті (Японія)

СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО

Жінки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)

  • Gold Medal Кейт Френч (Велика Британія)
  • Silver Medal Лаура Асадускайте (Литва)
  • Bronze Medal Саролта Ковач (Угорщина)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Чоловіки, командна першість

  • Gold Medal Китай
  • Silver Medal Німеччина
  • Bronze Medal Японія

ФУТБОЛ

жінки

  • Gold Medal Канада
  • Silver Medal Швеція
  • Bronze Medal Мексика

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

жінки

  • Gold Medal Нідерланди
  • Silver Medal Аргентина
  • Bronze Medal Велика Британія

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
36
31
98
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
11
16
51
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
20
20
58
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
8
flag Німеччина НімеччинаDE
9
11
16
36
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
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дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
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$60 млн
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$40,5 млн
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$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
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$27 млн
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1
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6
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9
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