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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 4 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 серпня, 16:55
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У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо були розіграні 17 комплектів нагород в 11 видах спорту. Всі медалісти 13-го дня Олімпіади-2020
Медалісти Олімпіади 4 серпня
Медалісти Олімпіади 4 серпня / Фото: Reuters

У цей день своїх медалістів отримала і Україна. Жан Беленюк завоював золоту медаль, Парвіз Насібов взяв срібну нагороду, а Ірина Коляденко і синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками.

Всі медалісти Олімпіади-2020 4 серпня:

БОКС

Чоловіки, напівважку вагу, 81 кг

  • Gold Medal Арлен Лопес (Куба)
  • Silver Medal Бенджамін Віттакер (Велика Британія)
  • Bronze Medal Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)
  • Bronze Medal Імам Хатаєв (РОК)

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Жінки, 62 кг

  • Gold Medal Юкако Каваї (Японія)
  • Silver Medal Айсулу Тинибекова (Киргизія)
  • Bronze Medal Ірина Коляденко (Україна)
  • Bronze Medal Юсейн Тейбі Мустафа (Болгарія)

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

Чоловіки, 67 кг

  • Gold Medal Мохаммад Реза Гераї (Іран)
  • Silver Medal Парвіз Насибов (Україна)
  • Bronze Medal Мохамед Ібрагім Ель-Сайед (Єгипет)
  • Bronze Medal Френк Стаблер (Німеччина)

Чоловіки, 87 кг

  • Gold Medal Жан Беленюк (Україна)
  • Silver Medal Віктор Лерінц (Угорщина)
  • Bronze Medal Зураб Датунашвілі (Сербія)
  • Bronze Medal Денис Кудла (Німеччина)

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, трек, командна гонка переслідування

  • Gold Medal Італія
  • Silver Medal Данія
  • Bronze Medal Австралія

КІННИЙ СПОРТ

Конкур, індивідуальна першість

  • Gold Medal Бен Мехер (Велика Британія)
  • Silver Medal Педер Фредріксон (Швеція)
  • Bronze Medal Майкел ван дер Влетен (Нідерланди)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, 400 м з бар'єрами

  • Gold Medal Сідні Маклафлін (США) – 51.46 світовий рекорд
  • Silver Medal Далайла Мухаммад (США) – 51.58
  • Bronze Medal Фемке Бол (Нідерланди) – 52.03

Жінки, 3000 м Стіплчейз

  • Gold Medal Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45
  • Silver Medal Кортні Фреріхс (США) – 9.04,79
  • Bronze Medal Хівін Кійенг Джепкемой (Кенія) – 9.05,39

Чоловіки, метання молота

В тренді
  • Gold Medal Войцех Новицький (Польща) – 82,52
  • Silver Medal Ейвінд Хенріксен (Норвегія) – 81,58
  • Bronze Medal Павел Файдек (Польща) – 81,53

Чоловіки, 800 м

  • Gold Medal Еммануель Корір (Кенія) – 1: 45,06
  • Silver Medal Фергюсон Ротіч (Кенія) – 1: 45,23
  • Bronze Medal Патрік Добек (Польща) – 1: 45,39

Чоловіки, 200 м

  • Gold Medal Андре Де Грасс (Канада) – 19,62
  • Silver Medal Кенні Беднарек (США) – 19,68
  • Bronze Medal Ноа Лайлс (США) – 19,74.

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Жінки, клас 470

  • Gold Medal Велика Британія
  • Silver Medal Польща
  • Bronze Medal Франція

Чоловіки, клас 470

  • Gold Medal Австралія
  • Silver Medal Швеція
  • Bronze Medal Іспанія

ПЛАВАННЯ

Жінки, 10 км, відкрита вода

  • Gold Medal Ана Марсела Кунья (Бразилія) – 1:59:30
  • Silver Medal Шарон ван Раувендал (Нідерланди) +0.9
  • Bronze Medal Карина Лі (Австралія) +1.7

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

Жінки, дуети

  • Gold Medal РОК – 195.9079
  • Silver Medal Китай – 192.4499
  • Bronze Medal Україна – 189.4620

скейтбординг

Жінки, парк

  • Gold Medal Сакура Есодзумі (Японія) – 60.09
  • Silver Medal Кокона Хіракі (Японія) – 59.04
  • Bronze Medal Скай Браун (Велика Британія)- 56.47

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, +109 кг

  • Gold Medal Лаша Талахадзе (Грузія) – 488 олімпійський / світовий рекорд
  • Silver Medal Алі Давуді (Іран) – 441
  • Bronze Medal Ман Асаад (Сирія) – 424

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
15
48
5
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
16
32
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
9
23
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