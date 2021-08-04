Всі медалісти Олімпіади в Токіо 4 серпня

Медалісти Олімпіади 4 серпня / Фото: Reuters
У цей день своїх медалістів отримала і Україна. Жан Беленюк завоював золоту медаль, Парвіз Насібов взяв срібну нагороду, а Ірина Коляденко і синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками.
Всі медалісти Олімпіади-2020 4 серпня:
БОКС
Чоловіки, напівважку вагу, 81 кг
- Арлен Лопес (Куба)
- Бенджамін Віттакер (Велика Британія)
- Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)
- Імам Хатаєв (РОК)
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Жінки, 62 кг
- Юкако Каваї (Японія)
- Айсулу Тинибекова (Киргизія)
- Ірина Коляденко (Україна)
- Юсейн Тейбі Мустафа (Болгарія)
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
Чоловіки, 67 кг
- Мохаммад Реза Гераї (Іран)
- Парвіз Насибов (Україна)
- Мохамед Ібрагім Ель-Сайед (Єгипет)
- Френк Стаблер (Німеччина)
Чоловіки, 87 кг
- Жан Беленюк (Україна)
- Віктор Лерінц (Угорщина)
- Зураб Датунашвілі (Сербія)
- Денис Кудла (Німеччина)
ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, трек, командна гонка переслідування
- Італія
- Данія
- Австралія
КІННИЙ СПОРТ
Конкур, індивідуальна першість
- Бен Мехер (Велика Британія)
- Педер Фредріксон (Швеція)
- Майкел ван дер Влетен (Нідерланди)
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Жінки, 400 м з бар'єрами
- Сідні Маклафлін (США) – 51.46 світовий рекорд
- Далайла Мухаммад (США) – 51.58
- Фемке Бол (Нідерланди) – 52.03
Жінки, 3000 м Стіплчейз
- Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45
- Кортні Фреріхс (США) – 9.04,79
- Хівін Кійенг Джепкемой (Кенія) – 9.05,39
Чоловіки, метання молота
В тренді
- Войцех Новицький (Польща) – 82,52
- Ейвінд Хенріксен (Норвегія) – 81,58
- Павел Файдек (Польща) – 81,53
Чоловіки, 800 м
- Еммануель Корір (Кенія) – 1: 45,06
- Фергюсон Ротіч (Кенія) – 1: 45,23
- Патрік Добек (Польща) – 1: 45,39
Чоловіки, 200 м
- Андре Де Грасс (Канада) – 19,62
- Кенні Беднарек (США) – 19,68
- Ноа Лайлс (США) – 19,74.
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
Жінки, клас 470
- Велика Британія
- Польща
- Франція
Чоловіки, клас 470
- Австралія
- Швеція
- Іспанія
ПЛАВАННЯ
Жінки, 10 км, відкрита вода
- Ана Марсела Кунья (Бразилія) – 1:59:30
- Шарон ван Раувендал (Нідерланди) +0.9
- Карина Лі (Австралія) +1.7
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
Жінки, дуети
- РОК – 195.9079
- Китай – 192.4499
- Україна – 189.4620
скейтбординг
Жінки, парк
- Сакура Есодзумі (Японія) – 60.09
- Кокона Хіракі (Японія) – 59.04
- Скай Браун (Велика Британія)- 56.47
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, +109 кг
- Лаша Талахадзе (Грузія) – 488 олімпійський / світовий рекорд
- Алі Давуді (Іран) – 441
- Ман Асаад (Сирія) – 424