Всі медалісти Олімпіади в Токіо 4 серпня Поділитися Копіювати лінк

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо були розіграні 17 комплектів нагород в 11 видах спорту. Всі медалісти 13-го дня Олімпіади-2020