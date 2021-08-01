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Олімпіада 2020 в Токіо

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Усі медалісти Олімпіади в Токіо 1 серпня

Олег Люлька Олег Люлька
1 серпня, 18:39
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У неділю, 1 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 25 комплектів нагород. Всі медалісти дня на Олімпіаді-2020
Медалісти 1 серпня на Іграх у Токіо
Медалісти 1 серпня на Іграх у Токіо / Фото: Getty Images, Reuters

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 1 серпня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку срібною нагородою, яку нам приніс плавець Михайло Романчук.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялася

ПЛАВАННЯ

50 м, вільний стиль, чоловіки

  • Gold Medal Калеб Дрессел (США)
  • Silver Medal Флоран Маноду (Франція)
  • Bronze Medal Бруно Фратус (Бразилія)

50 м, вільний стиль, жінки

  • Gold Medal Емма Маккеон (Австралія)
  • Silver Medal Сара Шестрем (Швеція)
  • Bronze Medal Пернілла Блуме (Данія)

1500 м, вільний стиль, чоловіки

  • Gold Medal Роберт Фінке (США)
  • Silver Medal Михайло Романчук (УКРАЇНА)
  • Bronze Medal Флоріан Велльброк (Німеччина)

4x100 м, комбінація, жінки

  • Gold Medal Австралія
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Канада

4x100 м, комбінація, чоловіки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Велика Британія
  • Bronze Medal Італія

BMX-ФРИСТАЙЛ

Жінки

  • Gold Medal Шарлотт Вортінгтон (Велика Британія)
  • Silver Medal Ханна Робертс (США)
  • Bronze Medal Микита Дукарроз (Швейцарія)

Чоловіки

  • Gold Medal Логан Мартін (Австралія)
  • Silver Medal Даніель Дерс (Венесуела)
  • Bronze Medal Деклан Брукс (Велика Британія)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Штовхання ядра, жінки

  • Gold Medal Ґун Ліцзяо (Китай)
  • Silver Medal Рейвен Саундерс (США)
  • Bronze Medal Валері Адамс (Нова Зеландія)

Стрибки у висоту, чоловіки

  • Gold Medal Мутаз Баршим (Катар)
  • Gold Medal Джанмарко Тамбері (Італія)
  • Bronze Medal Максим Недосєков (Білорусь)

Потрійний стрибок, жінки

  • Gold Medal Юлімар Рохас (Венесуела)
  • Silver Medal Патрісія Мамона (Португалія)
  • Bronze Medal Ана Пелетейро (Іспанія)

100 м, чоловіки

  • Gold Medal Ламонт Марселл Джейкобс (Італія)
  • Silver Medal Фред Керлі (США)
  • Bronze Medal Андре де Грасс (Канада)

БОКС

75-81 кг, чоловіки

  • Bronze Medal Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)
  • Bronze Medal Імам Хатаєв (ОКР)

63-69 кг, чоловіки

  • Bronze Medal Ейдан Волш (Ірландія)
  • Bronze Medal Андрій Замковий (ОКР)

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Лазер, чоловіки

  • Gold Medal Метт Вірн (Австралія)
  • Silver Medal Тончі Стипанович (Хорватія)
  • Bronze Medal Херманн Томасгор (Норвегія)

Лазер-радіал, жінки

  • Gold Medal Анне-Марі Ріндом (Данія)
  • Silver Medal Юзефін Ольссон (Швеція)
  • Bronze Medal Маріт Бауместер (Нідерланди)

СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки

В тренді

Трамплін, 3 м

  • Gold Medal Ши Тінмао (Китай) – 383,50
  • Silver Medal Ван Хань (Китай) – 348,75
  • Bronze Medal Кріста Палмер (США) – 343,75

ГОЛЬФ

Чоловіки

  • Gold Medal Ксандер Шоффел (США)
  • Silver Medal Рорі Саббатіні (Словаччина)
  • Bronze Medal Пань Чен-Цун (Тайвань)

ТЕНІС

Жінки, парний розряд

  • Gold Medal Барбора Крейчикова – Катерина Сінякова (Чехія)
  • Silver Medal Белінда Бенчич – Вікторія Голубич (Швейцарія)
  • Bronze Medal Лаура Пігоссі – Луїза Стефані (Бразилія)

Пари, мікст

  • Gold Medal Анастасія Павлюченкова – Андрій Рубльов (ОКР)
  • Silver Medal Олена Весніна – Аслан Карацев (ОКР)
  • Bronze Medal Ешлі Барті – Джон Пірс (Австралія)

чоловіки

  • Gold Medal Олександр Звєрєв (Німеччина)
  • Silver Medal Карен Хачанов (ОКР)
  • Bronze Medal Пабло Каррено-Буста (Іспанія)

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Чоловіки

Вільні вправи

  • Gold Medal Артем Долгопят (Ізраїль)
  • Silver Medal Рей Сапата (Іспанія)
  • Bronze Medal Сяо Жотен (Китай)

Кінь

  • Gold Medal Макс Вітлок (Велика Британія)
  • Silver Medal Чі Чікай (Тайвань)
  • Bronze Medal Кая Кадзума (Японія)

Жінки

Опорний стрибок

  • Gold Medal Ребека Андраде (Бразилія)
  • Silver Medal Мікайла Скіннер (США)
  • Bronze Medal Е Со Жон (Південна Корея)

Бруси

  • Gold Medal Ніна Дерван (Бельгія)
  • Silver Medal Анастасія Ільянкова (ОКР)
  • Bronze Medal Суніса Лі (США)

ФЕХТУВАННЯ

Командний турнір, рапіра, чоловіки

  • Gold Medal Франція
  • Silver Medal ОКР
  • Bronze Medal США

ВАЖКА АТЛЕТИКА

До 76 кг, жінки

  • Gold Medal Нейсе Дахомес (Еквадор)
  • Silver Medal Кетрін Най (США)
  • Bronze Medal Аремі Фуентес Савала (Мексика)

БАДМІНТОН

Жінки

  • Gold Medal Чень Юфей (Китай)
  • Silver Medal Тай Цу Ін (Китайський Тайбей)
  • Bronze Medal Синдху Пусарла (Індія)

Романчук із "сріблом" Олімпіади
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
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Країна
Золото
Срібло
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flag США СШАUS
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag Австралія АвстраліяAU
14
3
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31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
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44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
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17
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$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
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Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
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Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
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