Усі медалісти Олімпіади в Токіо 1 серпня

У неділю, 1 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 25 комплектів нагород. Всі медалісти дня на Олімпіаді-2020

Медалісти 1 серпня на Іграх у Токіо / Фото: Getty Images, Reuters

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 1 серпня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку срібною нагородою, яку нам приніс плавець Михайло Романчук.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялася

ПЛАВАННЯ

50 м, вільний стиль, чоловіки

Калеб Дрессел (США)

Калеб Дрессел (США) Флоран Маноду (Франція)

Флоран Маноду (Франція) Бруно Фратус (Бразилія)

50 м, вільний стиль, жінки

Емма Маккеон (Австралія)

Емма Маккеон (Австралія) Сара Шестрем (Швеція)

Сара Шестрем (Швеція) Пернілла Блуме (Данія)

1500 м, вільний стиль, чоловіки

Роберт Фінке (США)

Роберт Фінке (США) Михайло Романчук (УКРАЇНА)

Флоріан Велльброк (Німеччина)

4x100 м, комбінація, жінки

Австралія

Австралія США

США Канада

4x100 м, комбінація, чоловіки

США

США Велика Британія

Велика Британія Італія

BMX-ФРИСТАЙЛ

Жінки

Шарлотт Вортінгтон (Велика Британія)

Шарлотт Вортінгтон (Велика Британія) Ханна Робертс (США)

Ханна Робертс (США) Микита Дукарроз (Швейцарія)

Чоловіки

Логан Мартін (Австралія)

Логан Мартін (Австралія) Даніель Дерс (Венесуела)

Даніель Дерс (Венесуела) Деклан Брукс (Велика Британія)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Штовхання ядра, жінки

Ґун Ліцзяо (Китай)

Ґун Ліцзяо (Китай) Рейвен Саундерс (США)

Рейвен Саундерс (США) Валері Адамс (Нова Зеландія)

Стрибки у висоту, чоловіки

Мутаз Баршим (Катар)

Мутаз Баршим (Катар) Джанмарко Тамбері (Італія)

Джанмарко Тамбері (Італія) Максим Недосєков (Білорусь)

Потрійний стрибок, жінки

Юлімар Рохас (Венесуела)

Юлімар Рохас (Венесуела) Патрісія Мамона (Португалія)

Патрісія Мамона (Португалія) Ана Пелетейро (Іспанія)

100 м, чоловіки

Ламонт Марселл Джейкобс (Італія)

Ламонт Марселл Джейкобс (Італія) Фред Керлі (США)

Фред Керлі (США) Андре де Грасс (Канада)

БОКС

75-81 кг, чоловіки

Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)

Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан) Імам Хатаєв (ОКР)

63-69 кг, чоловіки

Ейдан Волш (Ірландія)

Ейдан Волш (Ірландія) Андрій Замковий (ОКР)

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Лазер, чоловіки

Метт Вірн (Австралія)

Метт Вірн (Австралія) Тончі Стипанович (Хорватія)

Тончі Стипанович (Хорватія) Херманн Томасгор (Норвегія)

Лазер-радіал, жінки

Анне-Марі Ріндом (Данія)

Анне-Марі Ріндом (Данія) Юзефін Ольссон (Швеція)

Юзефін Ольссон (Швеція) Маріт Бауместер (Нідерланди)

СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки

Трамплін, 3 м

Ши Тінмао (Китай) – 383,50

Ши Тінмао (Китай) – 383,50 Ван Хань (Китай) – 348,75

Ван Хань (Китай) – 348,75 Кріста Палмер (США) – 343,75

ГОЛЬФ

Чоловіки

Ксандер Шоффел (США)

Ксандер Шоффел (США) Рорі Саббатіні (Словаччина)

Рорі Саббатіні (Словаччина) Пань Чен-Цун (Тайвань)

ТЕНІС

Жінки, парний розряд

Барбора Крейчикова – Катерина Сінякова (Чехія)

Барбора Крейчикова – Катерина Сінякова (Чехія) Белінда Бенчич – Вікторія Голубич (Швейцарія)

Белінда Бенчич – Вікторія Голубич (Швейцарія) Лаура Пігоссі – Луїза Стефані (Бразилія)

Пари, мікст

Анастасія Павлюченкова – Андрій Рубльов (ОКР)

Анастасія Павлюченкова – Андрій Рубльов (ОКР) Олена Весніна – Аслан Карацев (ОКР)

Олена Весніна – Аслан Карацев (ОКР) Ешлі Барті – Джон Пірс (Австралія)

чоловіки

Олександр Звєрєв (Німеччина)

Олександр Звєрєв (Німеччина) Карен Хачанов (ОКР)

Карен Хачанов (ОКР) Пабло Каррено-Буста (Іспанія)

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Чоловіки

Вільні вправи

Артем Долгопят (Ізраїль)

Артем Долгопят (Ізраїль) Рей Сапата (Іспанія)

Рей Сапата (Іспанія) Сяо Жотен (Китай)

Кінь

Макс Вітлок (Велика Британія)

Макс Вітлок (Велика Британія) Чі Чікай (Тайвань)

Чі Чікай (Тайвань) Кая Кадзума (Японія)

Жінки

Опорний стрибок

Ребека Андраде (Бразилія)

Ребека Андраде (Бразилія) Мікайла Скіннер (США)

Мікайла Скіннер (США) Е Со Жон (Південна Корея)

Бруси

Ніна Дерван (Бельгія)

Ніна Дерван (Бельгія) Анастасія Ільянкова (ОКР)

Анастасія Ільянкова (ОКР) Суніса Лі (США)

ФЕХТУВАННЯ

Командний турнір, рапіра, чоловіки

Франція

Франція ОКР

ОКР США

ВАЖКА АТЛЕТИКА

До 76 кг, жінки

Нейсе Дахомес (Еквадор)

Нейсе Дахомес (Еквадор) Кетрін Най (США)

Кетрін Най (США) Аремі Фуентес Савала (Мексика)

БАДМІНТОН

Жінки

Чень Юфей (Китай)

Чень Юфей (Китай) Тай Цу Ін (Китайський Тайбей)

Тай Цу Ін (Китайський Тайбей) Синдху Пусарла (Індія)

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":