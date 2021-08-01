Усі медалісти Олімпіади в Токіо 1 серпня

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 1 серпня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку срібною нагородою, яку нам приніс плавець Михайло Романчук.
Читайте також: Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялася
ПЛАВАННЯ
50 м, вільний стиль, чоловіки
- Калеб Дрессел (США)
- Флоран Маноду (Франція)
- Бруно Фратус (Бразилія)
50 м, вільний стиль, жінки
- Емма Маккеон (Австралія)
- Сара Шестрем (Швеція)
- Пернілла Блуме (Данія)
1500 м, вільний стиль, чоловіки
- Роберт Фінке (США)
- Михайло Романчук (УКРАЇНА)
- Флоріан Велльброк (Німеччина)
4x100 м, комбінація, жінки
- Австралія
- США
- Канада
4x100 м, комбінація, чоловіки
- США
- Велика Британія
- Італія
BMX-ФРИСТАЙЛ
Жінки
- Шарлотт Вортінгтон (Велика Британія)
- Ханна Робертс (США)
- Микита Дукарроз (Швейцарія)
Чоловіки
- Логан Мартін (Австралія)
- Даніель Дерс (Венесуела)
- Деклан Брукс (Велика Британія)
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Штовхання ядра, жінки
- Ґун Ліцзяо (Китай)
- Рейвен Саундерс (США)
- Валері Адамс (Нова Зеландія)
Стрибки у висоту, чоловіки
- Мутаз Баршим (Катар)
- Джанмарко Тамбері (Італія)
- Максим Недосєков (Білорусь)
Потрійний стрибок, жінки
- Юлімар Рохас (Венесуела)
- Патрісія Мамона (Португалія)
- Ана Пелетейро (Іспанія)
100 м, чоловіки
- Ламонт Марселл Джейкобс (Італія)
- Фред Керлі (США)
- Андре де Грасс (Канада)
БОКС
75-81 кг, чоловіки
- Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)
- Імам Хатаєв (ОКР)
63-69 кг, чоловіки
- Ейдан Волш (Ірландія)
- Андрій Замковий (ОКР)
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
Лазер, чоловіки
- Метт Вірн (Австралія)
- Тончі Стипанович (Хорватія)
- Херманн Томасгор (Норвегія)
Лазер-радіал, жінки
- Анне-Марі Ріндом (Данія)
- Юзефін Ольссон (Швеція)
- Маріт Бауместер (Нідерланди)
СТРИБКИ У ВОДУ
Жінки
Трамплін, 3 м
- Ши Тінмао (Китай) – 383,50
- Ван Хань (Китай) – 348,75
- Кріста Палмер (США) – 343,75
ГОЛЬФ
Чоловіки
- Ксандер Шоффел (США)
- Рорі Саббатіні (Словаччина)
- Пань Чен-Цун (Тайвань)
ТЕНІС
Жінки, парний розряд
- Барбора Крейчикова – Катерина Сінякова (Чехія)
- Белінда Бенчич – Вікторія Голубич (Швейцарія)
- Лаура Пігоссі – Луїза Стефані (Бразилія)
Пари, мікст
- Анастасія Павлюченкова – Андрій Рубльов (ОКР)
- Олена Весніна – Аслан Карацев (ОКР)
- Ешлі Барті – Джон Пірс (Австралія)
чоловіки
- Олександр Звєрєв (Німеччина)
- Карен Хачанов (ОКР)
- Пабло Каррено-Буста (Іспанія)
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
Чоловіки
Вільні вправи
- Артем Долгопят (Ізраїль)
- Рей Сапата (Іспанія)
- Сяо Жотен (Китай)
Кінь
- Макс Вітлок (Велика Британія)
- Чі Чікай (Тайвань)
- Кая Кадзума (Японія)
Жінки
Опорний стрибок
- Ребека Андраде (Бразилія)
- Мікайла Скіннер (США)
- Е Со Жон (Південна Корея)
Бруси
- Ніна Дерван (Бельгія)
- Анастасія Ільянкова (ОКР)
- Суніса Лі (США)
ФЕХТУВАННЯ
Командний турнір, рапіра, чоловіки
- Франція
- ОКР
- США
ВАЖКА АТЛЕТИКА
До 76 кг, жінки
- Нейсе Дахомес (Еквадор)
- Кетрін Най (США)
- Аремі Фуентес Савала (Мексика)
БАДМІНТОН
Жінки
- Чень Юфей (Китай)
- Тай Цу Ін (Китайський Тайбей)
- Синдху Пусарла (Індія)
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":