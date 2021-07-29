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Олімпіада 2020 в Токіо

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Час підібрали під японця: українцю намагалися перешкодити виграти на Олімпіаді

Олена Павлова Олена Павлова
29 липня, 15:51
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Головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський прокоментував перемогу Олександра Хижняка в першому бою на Олімпійських іграх-2020 в Токіо
Олександр Хижняк був нестримний у 1/8 фіналу
Олександр Хижняк був нестримний у 1/8 фіналу / Фото: Reuters

29 липня на стадії 1/8 фіналу український претендент на золото Олімпіади Хижняк впевнено розібрався з господарем рингу – японцем Юіто Морівакі. Всі п'ять суддів віддали перемогу 25-річному Олександру – 5:0.

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"Все було під контролем. Перший бій чекали 12 днів. Тим більше, поєдинок був з місцевим японцем. Час бою теж був підібраний під місцевого японського боксера. Саша виконав свою роботу. Були помилки, але будемо їх виправляти. І будемо налаштовуватися на бій 1 серпня", – сказав Лоївський Суспільному

Хижняк переміг Морівакі за всіма статтями
Хижняк переміг Морівакі за всіма статтями / Фото: Reuters

1 серпня в чвертьфіналі Олімпіади Хижняк проведе бій з Еурі Седено Мартінесом з Домініканської Республіки.

Олександр – чемпіон світу-2017 року і самий технічний боєць мундіалю. Підтвердив свій клас "золотом" на Евроіграх-2019. У фіналі олімпійського відбірного турніру в червні 2021-го розібрався з головним суперником у своїй вазі – сімферопольцем Глібом Бакши, який виступає за Росію .

також сьогодні спаринг-партнера Усика вибили з Олімпіади . Цотне Рогава несподівано програв в першому ж поєдинку боксерського турніру в Токіо, а думки суддів розділилися.

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flag Китай КитайCN
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flag США СШАUS
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flag ОКР ОКРROC
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