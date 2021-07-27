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Олімпіада 2020 в Токіо

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Вольова Світоліна мчить до медалі Олімпіади! Ще одна трилерна перемога

Олег Люлька Олег Люлька
27 липня, 11:21
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Перша ракетка України близька до здійснення своєї мрії – здобуття олімпійської нагороди. Еліна Світоліна – уже в чвертьфіналі Ігор у Токіо
Еліна Світоліна продовжує перемагати
Еліна Світоліна продовжує перемагати / Фото: Reuters

У вівторок, 27 липня, в 1/8 фіналу Ігор-2020 Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Марією Саккарі з Греції – програла перший сет 5:7, але взяла два наступні – 6:3, 6:4.

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Матч тривав марафонські 2 години 41 хвилину. Світоліна припустилась 4 подвійних помилок, але при цьому виконала 10 ейсів, які виручали її в найважливіші моменти поєдинку.

Отже, Еліна вдруге в своїй кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади. У Ріо-2016 українка на цьому і зупинилася, програвши чешці Петрі Квітовій. Але в Токіо, сподіваємося, Світоліна пройде далі.

У чвертьфіналі Токіо-2020 українка побореться з італійкою Камілою Джорджі, котра сьогодні здолала чешку Кароліну Плішкову (6:4, 6:2).

В тренді

Нагадаємо, на попередніх стадіях Ігор-2020 Еліна Світоліна обіграла німкеню Лауру Зігемунд (6:3, 5:7, 6:4) і австралійку Айлу Томлянович (4:6, 6:3, 6:4).

Усі матчі Світоліної в Токіо мають максимальну дистанцію в три сети. Не втомилася б!

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