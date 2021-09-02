Раптово! Паралімпієць госпіталізований через проблеми з серцем

Увечері 32-річний бельгієць Йоахим Жерар раптово втратив свідомість, перебуваючи в Паралімпійському селищі. Лікарі вважають, що причиною могли стати проблеми з серцем.
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"Служби екстреної допомоги швидко прибули на місце і доставили Йоахіма Жерара до лікарні", – йдеться в заяві Паралімпійського комітету Бельгії
"Він прийшов до тями і був у змозі відповідати на питання"
"Перше обстеження вказує на проблеми з серцем"
"Жерару доведеться залишитися в лікарні для подальшого обстеження і нагляду"
Відзначимо, що Йоахім Жерар є третім номером світового рейтингу серед спортсменів-візочників. На Паралімпійських іграх 2016 він виборов бронзову медаль.
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