Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Раптово! Паралімпієць госпіталізований через проблеми з серцем

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 вересня, 09:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бельгійський тенісист Йоахім Жерар знепритомнів у Паралімпійському селищі в Токіо, після чого його терміново доставили до лікарні – всі подробиці
Тенісист-паралімпієць Йоахім Жерар
Тенісист-паралімпієць Йоахім Жерар / Фото: Reuters

Увечері 32-річний бельгієць Йоахим Жерар раптово втратив свідомість, перебуваючи в Паралімпійському селищі. Лікарі вважають, що причиною могли стати проблеми з серцем.

Реклама

Читайте також: Два золота Паралімпіади і рекорд за один ранок у збірної України

"Служби екстреної допомоги швидко прибули на місце і доставили Йоахіма Жерара до лікарні", – йдеться в заяві Паралімпійського комітету Бельгії

"Він прийшов до тями і був у змозі відповідати на питання"

"Перше обстеження вказує на проблеми з серцем"

"Жерару доведеться залишитися в лікарні для подальшого обстеження і нагляду"

Відзначимо, що Йоахім Жерар є третім номером світового рейтингу серед спортсменів-візочників. На Паралімпійських іграх 2016 він виборов бронзову медаль.

Читайте також: Медальний залік Паралімпіади

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
74
44
37
155
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
32
26
32
90
3
flag ПКР ПКРRPC
32
20
37
89
4
flag США СШАUS
25
29
21
75
5
flag Україна УкраїнаUA
19
35
24
78
6
flag Нідерланди НідерландиNL
19
11
10
40
7
flag Бразилія БразиліяBR
16
13
22
51
8
flag Австралія АвстраліяAU
13
23
24
60
9
flag Італія ІталіяIT
12
19
18
49
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти