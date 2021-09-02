Раптово! Паралімпієць госпіталізований через проблеми з серцем

Бельгійський тенісист Йоахім Жерар знепритомнів у Паралімпійському селищі в Токіо, після чого його терміново доставили до лікарні – всі подробиці

Тенісист-паралімпієць Йоахім Жерар / Фото: Reuters

Увечері 32-річний бельгієць Йоахим Жерар раптово втратив свідомість, перебуваючи в Паралімпійському селищі. Лікарі вважають, що причиною могли стати проблеми з серцем.

Реклама

Читайте також: Два золота Паралімпіади і рекорд за один ранок у збірної України

"Служби екстреної допомоги швидко прибули на місце і доставили Йоахіма Жерара до лікарні", – йдеться в заяві Паралімпійського комітету Бельгії

"Він прийшов до тями і був у змозі відповідати на питання"

"Перше обстеження вказує на проблеми з серцем"

"Жерару доведеться залишитися в лікарні для подальшого обстеження і нагляду"

Відзначимо, що Йоахім Жерар є третім номером світового рейтингу серед спортсменів-візочників. На Паралімпійських іграх 2016 він виборов бронзову медаль.

Читайте також: Медальний залік Паралімпіади