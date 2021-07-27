"Натхнення і нових перемог": Зеленський привітав Костевич і Омельчука з "бронзою" Олімпіади

Український дует зайняв третє місце в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
"Ще одна медаль від українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо! Олена Костевич і Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам натхнення та нових перемог!" – написав Зеленський в Twitter.
Для Костевич це вже четверта медаль Олімпійських ігор. У Лондоні-2012 Олена завоювала дві "бронзи", а в Афінах-2004 ставала чемпіонкою.
Омельчук вперше завоював нагороду на Олімпійських іграх, хоча був на Іграх в 2008, 2012 і 2016 років. До цього найкращим його результатом була "бронза" чемпіонату світу 2018 року.
На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.
Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.