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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Натхнення і нових перемог": Зеленський привітав Костевич і Омельчука з "бронзою" Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 липня, 09:08
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Президент України привітав українських стрілків Олену Костевич і Олега Омельчука з завоюванням бронзових медалей на Олімпіаді-2020 в кульовій стрільбі
Зеленський привітав Костевич і Омельчука
Зеленський привітав Костевич і Омельчука / Фото: Reuters

Український дует зайняв третє місце в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

"Ще одна медаль від українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо! Олена Костевич і Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам натхнення та нових перемог!" – написав Зеленський в Twitter.

Для Костевич це вже четверта медаль Олімпійських ігор. У Лондоні-2012 Олена завоювала дві "бронзи", а в Афінах-2004 ставала чемпіонкою.

Омельчук вперше завоював нагороду на Олімпійських іграх, хоча був на Іграх в 2008, 2012 і 2016 років. До цього найкращим його результатом була "бронза" чемпіонату світу 2018 року.

Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
8
5
7
20
2
flag США СШАUS
8
4
8
20
3
flag Японія ЯпоніяJP
8
2
4
14
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
3
15
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
1
10
6
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
4
8
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Італія ІталіяIT
1
4
4
9
10
flag Канада КанадаCA
1
3
2
6
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