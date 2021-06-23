"У Токіо за тобою постійно стежать": наш наймолодший олімпієць побував на репетиції Ігор

Чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа на "Олімпійській зарядці" розповів, з чим зіткнутися українські спортсмени на Олімпіаді в Японії

Олексій Середа - наймолодший олімпієць в історії України. Фото прес-служби Федерації стрибків у воду / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

Сьогодні рівно місяць до старту Олімпійських ігор в Токіо. З цієї нагоди НОК України запустив всеукраїнський флешмоб "Олімпійська зарядка". Тепер заряджатися позитивом і здоров'ям буде вся країна, а як це робити розповіли і показали зірки нашого спорту – Анна Різатдінова, Олексій Середа, Олена Кривицька, глава НОК Сергій Бубка та міністр спорту Вадим Гутцайт.

Олімпійська зарядка стартувала у Києві / Фото: НОК України

Зірки спорту запустили в небо повітряні кульки в олімпійських кольорах / Фото: НОК України

До речі, 15-річний Олексій Середа – наймолодший в історії чемпіон Європи зі стрибків у воду і наймолодший учасник Олімпійських ігор в історії України. Нещодавно Олексій побував на передолімпійських змаганнях в Токіо, які можна назвати репетицією Ігор, і розповів "Сегодня", чого чекати нашим спортсменам на Олімпіаді.

- Почну з того, що сподобалося – хороший басейн, не холодно, комфортна температура води. А не сподобалося – умови проживання і харчування. У готелях не відкривалися вікна. Там навіть ручок немає. Кажуть через те, що в Токіо високий рівень суїциду. Про харчування – я люблю смачно поїсти. А вибору не було. Каррі з яловичиною, швидкорозчинні локшина і суп. Сподіваюся, на Олімпіаді годувати будуть краще.

- Як Токіо?

- Я його бачив з вікна автобуса по дорозі готель – басейн – готель. Більше нам нікуди не можна було ходити. На в'їзді в країну ми встановили додаток, в якому потрібно постійно відмічатися, натискаючи кнопку "Я тут".

- А що якщо телефон залишити в номері, щоб хтось інший відмічався?

- Не вийде. За тобою постійно стежать. Кругом готелю охорона. Відійшов на три метри і тебе завертають назад.

- Приблизно, так буде і під час Олімпіади. Спортсменам заборонено ходити в гості один до одного.

- Доведеться терпіти і не скаржитися. Хоча я не люблю сидіти один в номері. Можна з глузду з'їхати. Мені більше до душі спілкування з друзями, командою.

- Завдання на Олімпіаду?

- Я не можу ставити собі занадто високі цілі. Для початку – головне пробитися у фінал.

- З ким хотілось би зробити селфі в олімпійському селищі?

- З Кріштіану Роналду. Мені він дуже подобається, як спортсмен. Шкода його буде на Олімпіаді. Але вболіваю за Португалію на Євро-2020, сподіваюся, вони стануть чемпіонами.