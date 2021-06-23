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Швеція --
Польща --
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Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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"У Токіо за тобою постійно стежать": наш наймолодший олімпієць побував на репетиції Ігор

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 червня, 16:59
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Чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа на "Олімпійській зарядці" розповів, з чим зіткнутися українські спортсмени на Олімпіаді в Японії
Олексій Середа - наймолодший олімпієць в історії України. Фото прес-служби Федерації стрибків у воду
Олексій Середа - наймолодший олімпієць в історії України. Фото прес-служби Федерації стрибків у воду / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

Сьогодні рівно місяць до старту Олімпійських ігор в Токіо. З цієї нагоди НОК України запустив всеукраїнський флешмоб "Олімпійська зарядка". Тепер заряджатися позитивом і здоров'ям буде вся країна, а як це робити розповіли і показали зірки нашого спорту – Анна Різатдінова, Олексій Середа, Олена Кривицька, глава НОК Сергій Бубка та міністр спорту Вадим Гутцайт.

Олімпійська зарядка стартувала у Києві
Олімпійська зарядка стартувала у Києві / Фото: НОК України

Зірки спорту запустили в небо повітряні кульки в олімпійських кольорах
Зірки спорту запустили в небо повітряні кульки в олімпійських кольорах / Фото: НОК України

До речі, 15-річний Олексій Середа – наймолодший в історії чемпіон Європи зі стрибків у воду і наймолодший учасник Олімпійських ігор в історії України. Нещодавно Олексій побував на передолімпійських змаганнях в Токіо, які можна назвати репетицією Ігор, і розповів "Сегодня", чого чекати нашим спортсменам на Олімпіаді.

- Почну з того, що сподобалося – хороший басейн, не холодно, комфортна температура води. А не сподобалося – умови проживання і харчування. У готелях не відкривалися вікна. Там навіть ручок немає. Кажуть через те, що в Токіо високий рівень суїциду. Про харчування – я люблю смачно поїсти. А вибору не було. Каррі з яловичиною, швидкорозчинні локшина і суп. Сподіваюся, на Олімпіаді годувати будуть краще.

- Як Токіо?

- Я його бачив з вікна автобуса по дорозі готель – басейн – готель. Більше нам нікуди не можна було ходити. На в'їзді в країну ми встановили додаток, в якому потрібно постійно відмічатися, натискаючи кнопку "Я тут".

- А що якщо телефон залишити в номері, щоб хтось інший відмічався?

- Не вийде. За тобою постійно стежать. Кругом готелю охорона. Відійшов на три метри і тебе завертають назад.

- Приблизно, так буде і під час Олімпіади. Спортсменам заборонено ходити в гості один до одного.

- Доведеться терпіти і не скаржитися. Хоча я не люблю сидіти один в номері. Можна з глузду з'їхати. Мені більше до душі спілкування з друзями, командою.

- Завдання на Олімпіаду?

- Я не можу ставити собі занадто високі цілі. Для початку – головне пробитися у фінал.

- З ким хотілось би зробити селфі в олімпійському селищі?

- З Кріштіану Роналду. Мені він дуже подобається, як спортсмен. Шкода його буде на Олімпіаді. Але вболіваю за Португалію на Євро-2020, сподіваюся, вони стануть чемпіонами.

Олексій Середа планує пробитися до фіналу ОІ-2020
Олексій Середа планує пробитися до фіналу ОІ-2020 / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
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