У Токіо сховали "полуничку" від іноземців. Але ми знайшли її

Перед Олімпійськими іграми в Японії вирішили не продавати відкрито еротичні журнали в супермаркетах, щоб не шокувати іноземних гостей

Журнали продаються, а туристів кличуть на масаж

Олімпійські ігри в Токіо несподівано завдали удару по порнографічній індустрії. Журнали та комікси з "полуничкою" раніше можна було спокійно купити в будь-якому супермаркеті Японії.

Але в очікуванні тисяч туристів різного віку і віросповідань влада вирішила прибрати з їх очей дорослу літературу.

І хоч вболівальники так і не доїхали в Токіо-2020 більшість магазинів не стало повертати "полуничку" на полиці. Але не всі.

Подекуди можна купити з журнальчик про це. Він запечатаний так, що погортати в магазині його не вдасться. Вартість 500 ієн (близько 125 грн).

Погортаємо дома. Більше сотні сторінок. Кросворди, розповіді про бейсбол, Олімпіаду, еротичні комікси, реклама фільмів для дорослих на DVD (на відміну від України, диски ще дуже популярні в Японії), реклама засобів для підвищення потенції та "іграшок".

Пікантні фото на межі, але не за межею. Майже такі можна побачити в Instagram багатьох зірок. В цілому, нічого особливого.

Біля готелів іноземців, які такі добралися на Ігри, з вечора ошиваються підозрілі особи. Ви можете йти по вулиці в першу годину ночі і бачити, як дівчина займається гімнастикою. Гімнастикою о першій годині ночі!

Але як тільки ви порівняєтесь, вона запропонує масаж в салоні, де все включено за 10 тисяч ієн (2500 грн) на годину.

А за 2000 ієн (500 грн) ви можете з дівчиною просто поговорити. Розповісти про наболіле, поскаржитися на життя, ковід, обговорити міжнародну ситуацію у світі чи бейсбольний матч. У японців ця послуга дуже затребувана.

Якщо ви вирішили розслабитися іншим способом – не проблема. Прогулюючись в туристичних районах Токіо, ви часто будете зустрічати темношкірих хлопців біля стін будинків.

Прикладаючи палець до вуст, вони натякають, що тут можна купити легкі наркотики.

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