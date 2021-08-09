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Олімпіада 2020 в Токіо

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У Токіо сховали "полуничку" від іноземців. Але ми знайшли її

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
9 серпня, 07:12
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Перед Олімпійськими іграми в Японії вирішили не продавати відкрито еротичні журнали в супермаркетах, щоб не шокувати іноземних гостей
Журнали продаються, а туристів кличуть на масаж
Журнали продаються, а туристів кличуть на масаж

Олімпійські ігри в Токіо несподівано завдали удару по порнографічній індустрії. Журнали та комікси з "полуничкою" раніше можна було спокійно купити в будь-якому супермаркеті Японії.

Але в очікуванні тисяч туристів різного віку і віросповідань влада вирішила прибрати з їх очей дорослу літературу.

І хоч вболівальники так і не доїхали в Токіо-2020 більшість магазинів не стало повертати "полуничку" на полиці. Але не всі.

Подекуди можна купити з журнальчик про це. Він запечатаний так, що погортати в магазині його не вдасться. Вартість 500 ієн (близько 125 грн).

Погортаємо дома. Більше сотні сторінок. Кросворди, розповіді про бейсбол, Олімпіаду, еротичні комікси, реклама фільмів для дорослих на DVD (на відміну від України, диски ще дуже популярні в Японії), реклама засобів для підвищення потенції та "іграшок".

Пікантні фото на межі, але не за межею. Майже такі можна побачити в Instagram багатьох зірок. В цілому, нічого особливого.

В тренді

Біля готелів іноземців, які такі добралися на Ігри, з вечора ошиваються підозрілі особи. Ви можете йти по вулиці в першу годину ночі і бачити, як дівчина займається гімнастикою. Гімнастикою о першій годині ночі!

Але як тільки ви порівняєтесь, вона запропонує масаж в салоні, де все включено за 10 тисяч ієн (2500 грн) на годину.

А за 2000 ієн (500 грн) ви можете з дівчиною просто поговорити. Розповісти про наболіле, поскаржитися на життя, ковід, обговорити міжнародну ситуацію у світі чи бейсбольний матч. У японців ця послуга дуже затребувана.

Якщо ви вирішили розслабитися іншим способом – не проблема. Прогулюючись в туристичних районах Токіо, ви часто будете зустрічати темношкірих хлопців біля стін будинків.

Прикладаючи палець до вуст, вони натякають, що тут можна купити легкі наркотики.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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